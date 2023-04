Jako na horské dráze. Pegulaová prohrála 10 gamů v řadě, přesto Beguovou zdolala

Jessica Pegulaová na první letošní turnaj na antuce dorazila z Miami, kde minulý týden vypadla v semifinále dvouhry a v neděli slavila s krajankou Coco Gauffovou triumf ve čtyřhře.



V Charlestonu začala jednoznačnou výhrou nad Annou Blinkovovou a za dvousetovou výhrou mířila i proti Irině Beguové. Vedla 7-5 a 4-0, jenže pak ztrácela jeden game za druhým a rázem v rozhodujícím dějství prohrávala 0-4.



Ani Rumunka ale vedení 4-0 neudržela. Pegulaová po 'zmrtvýchvstání' vyhrála 24 z 28 posledních výměn a nakonec po dvou a půl hodinách divokého průběhu zvítězila 7-5 4-6 6-4.



"Netuším, jak se to mohlo takhle pokazit, a pak zase otočit. Nemohla jsem uvěřit, že jsem prohrála šest gamů za sebou, sedm, osm, devět, deset... Byl to bláznivý zápas," přiznala nejvýše nasazená Američanka, jež na všech sedmi letošních akcích vyhrála minimálně dva zápasy.







Ve čtvrtfinále na Pegulaovou čeká Paula Badosaová (h2h 1-0). Španělka přehrála 6-1 6-3 zranění limitovanou devatenáctiletou Dianu Šnaiderovou a také svou třetí účast na turnaji WTA 500 v Jižní Karolíně přetavila minimálně ve čtvrtfinále. Jejím maximem je semifinále z roku 2021.



Třísetový zápas zvládla i Belinda Bencicová. Domácí Shelby Rogersovou zdolala 4-6 7-5 6-2, vzájemnou bilanci upravila na 6-1 a dál může pomýšlet na premiérové obhájení titulu. Ve čtvrtfinále se švýcarská vítězka dvou letošních turnajů utká v repríze loňského semifinále s Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 3-3), které může oplatit dva týdny staré vyřazení z Miami.







Světová pětka Ons Džabúrová z Tuniska porazila 6-3 7-5 domácí přemožitelku Lindy Fruhvirtové Caroline Dolehideovou a teprve podruhé v sezoně a poprvé od lednové operace kolena vyhrála dva zápasy po sobě.



"Cítím, že si zase začínám věřit. Že nacházím ztracený herní rytmus, bez kterého se proti nejlepším tenistkám hrát nedá. Jsem ráda, že jsem dnes vyhrála a můžu se těšit na další kolo," řekla finalistka loňského Wimbledonu či US Open.







Ve čtvrtfinále se finále obhajující Džabúrová střetne s Annou Kalinskou (h2h 1-0), která vyřadila bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou.



Poslední čtvrtfinálovou dvojici tvoří dvě bývalé šampionky Američanka Madison Keaysová (2019) a Darja Kasatkinová (2017).

• WTA 500 CHARLESTON •

USA / Jižní Karolína, antuka, 780.637 dolarů

čtvrteční výsledky (06. 04. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Pegulaová (1-USA) - Beguová (15-Rum.) 7-5 4-6 6-4 Džabúrová (2-Tun.) - Dolehideová (USA) 6-3 7-5 Kasatkinová (3) - Peraová (USA) 6-3 7-6(3) Bencicová (4-Švýc.) - Rogersová (USA) 4-6 7-5 6-2 Kalinská (-) - Azarenková (6) 6-4 7-6(5) Alexandrovová (7) - Grabherová (Rak.) 6-4 6-2 Keysová (9-USA) - Linetteová (8-Pol.) 6-2 3-6 6-1 Badosaová (12-Šp.) - Šnajderová (-) 6-1 6-3