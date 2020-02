Jméno Coria opět na scéně. Bratr bývalé světové trojky je v Riu poprvé ve čtvrtfinále

Federico Coria je o deset let mladší bratr bývalé světové trojky, finalisty French Open 2004 a vítěze dvou antukových Masters Guillerma Corii. Na jeho úspěchy s největší pravděpodobnopstí nenaváže a ani se jim nepřiblíží, nicméně alespoň jméno Coria v posledních dnech znovu oživil a dává vzpomenout na úspěchy svého bratra.



Argentinec Federico Coria za tři týdny oslaví už 28. narozeniny a teprve loni poprvé v kariéře vyhrál challenger. Na kontě měl jediný start na turnaji ATP, v roce 2018 v Lyonu došel do druhého kola.



Letos se mu nedařilo na challengerech ani v kvalifikacích. Na domácí antuce v Córdobě si připsal druhý start v hlavní soutěži podniku ATP, ale vypadl hned v prvním kole se Slovákem Andrejem Martinem.



Na vítěznou vlnu se 116. hráč světa Coria dostal až nyní na podniku ATP 500 v brazilském Riu de Janeiro, kde včetně kvalifikace vyhrál už čtyři utkání po sobě.



V úvodním kole Coria utekl ze tří mečbolů Francouzi Corentinu Moutetovi a do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu ATP se dostal po třísetové výhře 6-4 4-6 6-4 nad šestnáctiletým Španělem Carlosem Alcarazem, jenž předtím překvapivě vyřadil krajana Alberta Ramose.



"Je skvělý pocit postoupit do čtvrtfinále takového turnaje. Neustále na sobě tvrdě pracuju, abych jednou dosáhl nečeho velkého. Tohle by mi snad mohlo dodat sebevědomí," řekl Coria.







O postup do semifinále a premiérový posun do Top 100 se Coria utká s třiadvacetiletý Christianem Garínem. Chilan, který před dvěma týdny triumfoval v Córdobě a v prvním kole měl namále ve více než tříhodinové bitvě s Andrejem Martinem, porazil 6-4 6-3 Argentince Federica Delbonise a připsal si šestou výhru v řadě.



Poprvé ve čtvrtfinále turnaje ATP si v Brazílii zahraje také Pedro Martínez. Dvaadvacetiletý Španěl neměl před sezonou na kontě jedinou výhru na okruhu ATP, nyní už ale na čtyřech turnajích po sobě postoupil do 2. kola a na antuce v Riu de Janeiro dokonce poprvé vyhrál dva duely po sobě.



V boji o místo mezi osmičkou nejlepších španělský kvalifikant Martínez přehrál 6-1 6-4 zkušeného krajana Pabla Andújara a čeká ho souboj s maďarským lucky loserem Attilou Balaszem.

• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Brazílie, antuka, 1.915.485 dolarů

středeční výsledky (19. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Garín (3-Chile) - Delbonis (Arg.) 6-4 6-3 Coria (Arg.) - Alcaraz (Šp.) 6-4 4-6 6-4 Martínez (Šp.) - Andújar (Šp.) 6-1 6-4 Balázs (Maď.) - Monteiro (Braz.) 1-6 6-1 6-4 • Čtyřhra - 1. kolo • Jebavý/Zelenay (ČR/SR) - Demoliner/Middelkoop (Braz./Niz.) 5-7 6-3 10-8