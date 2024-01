K českému týmu se už připojil také Macháč. Po úspěšné australské misi chce hrát častěji i debly

Tomáše Macháče posílily před víkendovou kvalifikací Davisova poháru proti Izraeli životní úspěchy na Australian Open. Po příjezdu do Vendryně mu dnes k 3. kolu dvouhry a semifinále čtyřhry gratulovali i hráči soupeře. Třiadvacetiletý rodák z Berouna v on-line rozhovoru s novináři uvedl, že věří, že mu úspěchy pomohou v další části sezony. Vedle respektu protivníků získal také uznání přítelkyně a úspěšné deblistky Kateřiny Siniakové.

"Po singlové stránce jsem si tam udělal grandslamové maximum a prohrál až vyrovnaný zápas s (Karenem) Chačanovem. A v deblu to bylo něco nečekaného. Vůbec jsem nepředpokládal, že bych se mohl dostat do semifinále," uvedl Macháč, který se do čtyřhry na grandslamu zapsal poprvé. "Možná to bylo i poprvé na okruhu ATP. Našel jsem ale dobrého parťáka. I po té deblové stránce jsem si vynutil lehký respekt a určitě mi to pomůže," doplnil.

Český tenista si zahrál poprvé po boku Číňana Zhizhen Zhanga. Ve 3. kole nečekaně vyřadili čtyřnásobné grandslamové šampiony Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho. Poté porazili i Adama Pavláska a Uruguayce Ariela Behara. Prohráli až v semifinále s pozdějšími vítězi Indem Rohanem Bopannou a Australanem Matthewem Ebdenem. "Také trenérovi se ten debl líbil. Myslel si a já si to myslel také, že kdyby se to trochu sešlo, mohli jsme si zahrát i to finále," uvedl Macháč.

Vedle respektu soupeřů si 66. hráč světa získal uznání Siniakové, která vyhrála po boku dřívější spoluhráčky Barbory Krejčíkové sedm grandslamových titulů. "Myslím, že mě v deblu víc bere, že už to není takovéto: Hmm, ten volej bys mohl zlepšit," řekl s úsměvem Macháč. "Katka hraje debla výborně, takže jsem rád, že jsem alespoň také něco uhrál. Beru si z ní velký příklad. Hodně mi pomohla," řekl Macháč.

Popularitu si český hráč získal také v Číně. "Bylo vtipné, že když jsme šli s Zhangem na společný rozhovor, odchytil mě tam hlavní pán, co zařizuje čínská média a řekl mi: China loves you. Myslím, že jsem nějaké fanoušky získal. Na sociální sítě jsem ale marný a nekoukám na ně, takže nevím," uvedl.

Přestože je jeho prioritou dál dvouhra, se Zhizhen Zhangem plánuje pokračovat. Jsou přihlášení do turnaje v Marseille. "Musí se to vše skloubit. Určitě je ale priorita si zahrát také na větších turnajích," řekl Macháč s tím, že po úspěších poupravil i program. "Příští týden jsem rovnou v hlavní soutěži v Marseille a nejspíše budu i v Indian Wells a Miami. V tomhle ohledu mi to určitě pomůže a doufám, že to budu držet dál," prohlásil Macháč.

Přežít první dva dny

Do Česka se vrátil v neděli odpoledne a dnes dorazil k daviscupovému týmu do Vendryně. Počítá, že se ještě chvíli bude potýkat s únavou po cestě a časovým posunem. "Už teď jsem trochu jetý. Myslím, že zítra bude nejhorší den a pak už to bude dobré. Musím přežít tyhle dva dny," konstatoval.

Češi nastoupí doma v Davis Cupu po pěti letech a podle pořadatelů bude vyprodáno. Národní tým naposledy hrál před vlastními fanoušky v roce 2019 proti Nizozemsku. "Zahrát si doma je skvělé. Doufejme, že si to užijeme. Myslím, že atmosféra bude skvělá jako vždycky," uvedl Macháč.

Je připravený na to, že by ho kapitán Jaroslav Navrátil mohl po povedeném vystoupení v Austrálii nasadit o víkendu do čtyřhry. "Těch variant na debla a singla teď máme víc. Uvidíme, jak se všichni zotavíme, jak se budeme cítit a jak se to postaví. Myslím, že máme velice silný tým," dodal Macháč.