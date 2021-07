Kalininová protáhla svou neporazitelnost na 14 zápasů, ve finále v Budapešti vyzve jedničku Putincevovou

Anhelina Kalininová na sebe poprvé výrazně upozornila na juniorském US Open 2014, až ve finále podlehla Marii Bouzkové. Na nižším okruhu ITF od té doby posbírala 14 titulů, ale na hlavní tour se prosadila až v tomto týdnu na antuce v Budapešti, kde svou aktuální neporazitelnost protáhla už na 14 utkání a vylepšila svou letošní antukovou bilanci na 31 výher a tři porážky.

Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka, která na hlavním okruhu nikdy předtím nehrála ani čtvrtfinále, do finále maďarské akce prošla bez ztráty setu přes Annu Kalinskou, turnajovou trojku Bernardu Peraovou, Pannu Udvardyovou a nasazenou dvojku Danielle Collinsovou, která jí za stavu 6-7(5) 1-4 ze svého pohledu kvůli zranění paže vzdala. Právě Collinsová, jež na antuce absolvovala své první semifinále v kariéře, jako jediná dokázala od konce dubna Kalininovou na antuce porazit (druhé kolo French Open).

Kalininová, jež v pondělí debutovala v elitní stovce žebříčku WTA, ve svém premiérovém finále vyzve Julii Putincevovou (H2H 0-1). Šestadvacetiletá Kazaška se probojovala do svého prvního finále od května 2019, kdy v Norimberku získala svůj jediný titul, a celkově čtvrtého. Nasazená jednička v semifinále zdolala 6-2 3-6 6-2 domácí Dalmu Gálfiovou.

"I'm tired but I'm happy." @PutintsevaYulia fought past Galfi in a three-set thriller to secure a spot in the final!#HungarianGrandPrix pic.twitter.com/TYcimVVwQ6