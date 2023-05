Karacev a Struff jsou v Madridu poprvé v semifinále Masters. Zopakují si souboj z kvalifikace

Aslan Karacev ještě před dvěma lety prožíval nejlepší období své kariéry, po senzačním postupu z kvalifikace do semifinále Australian Open posbíral tři trofeje z akcí ATP a vyšplhal se až na 14. místo světového hodnocení. Loňskou sezonu ovšem zakončil s vysoce negativní zápasovou bilancí 18-31, nedařilo se mu ani na začátku té letošní a v žebříčku se propadl až na současnou 121. příčku.

V Madridu prožívá znovuzrození, zajistil si návrat do Top 100 a včetně kvalifikace vyhrál už sedm zápasů, dohromady v nich ztratil jediný set. V dnešním souboji debutantů ve čtvrtfinále turnajů série Masters porazil 7-6(3) 6-4 prvního čínského čtvrtfinalistu podniků této kategorie Zhizhen Zhanga a navázal na skalp krajana Daniila Medveděva.

Statistiky zápasu Karacev - Zhang

V utkání odvrátil všechny tři brejkbolové hrozby (stav 0-40 ve třetím gamu), sám se dostal jen ke dvěma šancím a jednu z nich využil. V tie-breaku prohrával 0-3, ovšem nepříznivý vývoj sedmi body v řadě otočil a po 102 minutách znovu vylepšil své maximum na Masters.

"Především jsem spokojený se svým stavem. Vrátil jsem se na vrcholovou úroveň, hraju dobře, cítím se dobře. Zápas od zápasu je to těžší a těžší. Myslím, že je to spíš o psychice, musíte být soustředěný na každý bod, protože tenhle hráč vám nedá žádné body zadarmo," prohlásil Karacev v pozápasovém rozhovoru.

Devětadvacetiletý rodák z Vladikavkazu je teprve sedmým hráčem, jemuž se podařilo z kvalifikace projít do semifinále antukového Masters (prvním po 18 letech). Jediným ruským finalistou v historii Mutua Madrid Open je vítěz ročníku 2004 Marat Safin, tehdy se hrálo na betonu v hale.

Sweet victory ✨



This is the moment @AsKaratsev secured a spot in his first-ever Masters 1000 SF!@MutuaMadridOpen | #MMOpen pic.twitter.com/YRHwH1r3F7 — ATP Tour (@atptour) May 4, 2023

O své největší finále v kariéře, na okruhu ATP první od loňského ledna a celkově páté, si zahraje s Janem-Lennardem Struffem (h2h 1-0), kterého před devíti dny přehrál ve finále kvalifikace.

Dva kvalifikanti se v semifinále turnaje Masters 1000 utkají teprve potřetí v historii (od roku 1990). Poprvé to dokázali Radek Štěpánek a Max Mirnyj v Paříži 2004, podruhé se to povedlo Richardu Gasquetovi a Christopheru Rochusovi v Hamburku 2005. Karacev a Struff jsou však vůbec prvními tenisty, kteří si v semifinále takhle velkého turnaje zopakují střetnutí z kvalifikace.

33letý Struff si dnes zahrál čtvrtfinále podniku Masters potřetí v kariéře a na druhé akci po sobě. A poprvé uspěl, když finalistu z roku 2019 a loňského semifinalistu Stefanose Tsitsipase zdolal 7-6 5-7 6-3, připsal si Řekův již třetí skalp a popáté v kariéře porazil člena Top 5.

Německý tenista během zápasu odvrátil 9 z 10 brejkbolů a jediná šance na brejk, kterou ve čtvrtém gamu třetího setu využil, mu stačila k vítězství. K němu si pomohl 46 winnery a pouhými 25 nevynucenými chybami.

"Byla to pro mě těžká výzva. Věděl jsem, že pokud chci Stefanose porazit, musím předvést tenis na hranici svých možností," komentoval čtvrtou třísetovou výhru v řadě Struff, který si zajistil posun na 32. místo světového žebříčku, pouhé tři pozice za své maximum.

Struff bude proti Karacevovi usilovat o své teprve druhé finále na okruhu ATP. To dosud jediné předloni na domácí antuce v Mnichově prohrál.

"Aslan hraje úžasně, v kvalifikaci mě tu snadno porazil. Já v tom zápase nehrál svůj nejlepší tenis, ale hlavně jsem prohrál se skvělým soupeřem," zavzpomínal Struff na nedávný souboj v kvalifikaci, ze které se nakonec do hlavní soutěže dostal jako lucky loser. Šťastný poražený kvalifikant se do finále podniku Masters 1000 dosud nedostal, do semifinále se prodral jako teprve třetí.

Pátý hráč světa Tsitsipas už více než 10 měsíců čeká na svůj 11. titul. Naposledy triumfoval loni v červnu na trávě na Mallorce, od té doby byl pětkrát ve finále a neuhrál v nich ani set.

První semifinálovou dvojici vytvořili už ve středu domácí obhájce titulu Carlos Alcaraz a Chorvat Borna Čorič.