Karacev se v Moskvě stal už 10. domácím šampionem

Aslan Karacev po loňském raketovém průniku mezi širší světovou špičku pokračoval v překvapivých výsledcích i v úvodu letošní sezony.



Na Australian Open se při premiéře na grandslamu dostal až do semifinále, na podniku ATP 500 v Dubaji získal premiérový titul a na antuce v Bělehradu získal skalp světové jedničky Novaka Djokoviče.



Na dalších třinácti turnajích sice nevyhrál víc jak dva zápasy, tento týden na domácí půdě v Moskvě však dosáhl dalšího úspěchu. V hale, ve které na okruhu ATP vyhrál jen tři zápasy, neztratil ve čtyřech duelech ani set a dokráčel si pro druhý titul.



28letý Rus si postupně poradil s Bělorusem Jegorem Gerasimovem, Francouzem Gillesem Simonem, krajanem a šampionem roku 2018 Karenem Chačanovem a v dnešním finále porazil i vítěze Kremlin Cupu z let 2014 a 2015 Marina Čiliče.



Karacev ve svém celkově třetím finále ani jednou nepřišel o podání, jediný brejkbol odvracel v závěrečném gamu. Nakonec po 77 minutách zvítězil 6-2 6-4 a o pět let staršímu Chorvatovi, který byl nejstarším finalistou ve více než třicetileté historii turnaje, oplatil srpnovou porážku ze Cincinnati.



Ve světovém žebříčku se Karacev posune z 22. na 18. místo a poprvé bude figurovat v Top 20. V závěru sezony ho čekají ještě tři akce a teoreticky ještě může zabojovat o Turnaj mistrů. Na postupovou pozici aktuálně ztrácí 675 bodů. Příští týden ho čeká další domácí podnik v Petrohradu, kde odstartuje ve druhém kole proti vítězi duelu Millman-Oliel.



Čilič hrál v celkově 34. finále, jubilejní 20. titul ale nevybojoval. Také jeho teď čeká přesun do Petrohradu, kde se představí poprvé od svého triumfu v roce 2011. Na úvod se střetne se Španělem Albertem Ramosem.



Už 17 z 31 ročníků turnaje ATP v Moskvě vyhrál domácí tenista, postaralo se o to deset různých hráčů. Karacev je třetím ruským vítězem v řadě, předloni triumfoval Andrej Rubljov a před třemi lety zvítězil Karen Chačanov.