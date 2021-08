Karolína Plíšková si další finále nezahraje, v Cincinnati prohrála s rozjetou Teichmannovou

Karolína Plíšková konečně pravidelně zaznamenává výsledky, na které jsme u ní byli zvyklí. V Cincinnati, kde v roce 2016 triumfovala, měla na dosah finálovou účast už na třetím tradičním turnaji v řadě, ale tažení z Wimbledonu a předchozí akce v Montréalu nezopakovala a dál čeká na první triumf od loňského ledna. Do semifinále sice prošla bez ztráty jediného setu, ale na Jil Teichmannovou dnes nestačila jasně 2-6 4-6.

Proti Švýcarce, která vyřadila Naomi Ósakaovou a vítězku olympijských her v Tokiu Belindu Bencicovou a v úvodních kolech nedala šanci Soraně Cirsteaové ani Bernardě Peraové, od začátku tahala za kratší konec. Zatímco česká jednička spáchala 26 nevynucených chyb a trefila jen deset vítězných úderů, její soupeřka měla pozitivní poměr 27-20.

Své úvodní dva servisy si rodačka z Loun udržela čistou hrou, jenže od stavu 2-2 ztratila čtyři hry v řadě a po necelé půl hodině věděla, že bude muset utkání otočit. Ve druhé sadě měla své šance, v šestém gamu však neproměnila tři brejkboly v řadě a nepomohl jí ani následný rebrejk. O podání totiž znovu přišla a skvěle hrající Teichmannová zápas suverénně uzavřela a zajistila si návrat do Top 50 žebříčku WTA.

Čtyřiadvacetiletá Teichmannová bude hrát své čtvrté finále, první mimo nejmenší akce WTA 250, a útočit na třetí titul (Praha a Palermo 2019). Ve finále narazí na nejúspěšnější hráčku letošní sezony Ashleigh Bartyovou, světovou jedničku vyzve poprvé. V téměř stoleté historii tohoto podniku je teprve druhou švýcarskou finalistkou, v roce 2005 v Ohiu triumfovala Patty Schnyderová.

Bartyová přehrála 6-2 7-5 Angelique Kerberovou, s níž si ve dvou setech poradila i nedávno v semifinále Wimbledonu, a stala se první australskou finalistkou Western & Southern Open od triumfu Evonne Goolagongové v roce 1973.

Pětadvacetiletá rodačka z Ipswiche si zahraje již šesté letošní a 19. kariérní finále a bude usilovat o 13. trofej.