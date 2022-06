Karolína Plíšková v Berlíně zvládla další "tříseťák" a zahraje si čtvrtfinále

Karolína Plíšková kvůli zlomenině ruky do letošního tenisového roku naskočila v březnu a prvního solidnějšího výsledku se dočkala až na konci května ve Štrasburku postupem do prvního čtvrtfinále a zároveň semifinále v sezoně. Na French Open však zlepšenou formu nepotvrdila a vypadla už ve druhém kole po své žebříčkově nejhorší grandslamové porážce.

Nadějně to zatím vypadá i na trávě. V Berlíně začala parádním obratem proti Kaie Kanepiové a vůbec poprvé od ledna 2015 nadělila dva kanáry v jednom zápase. Další "tříseťák" zvládla dnes, bývalou světovou čtyřku Biancu Andreescuovou po více než dvou hodinách zdolala 6-4 2-6 7-6(7) a znemožnila jí první čtvrtfinálovou účast na trávě.

Wimbledon's runner up Karolina Pliskova comes back from 3-5 in the 3rd, beats Bibi Andreescu in Berlin. Great match.

Plíšková i dnes trefila přes 10 es. V úvodním dějství o servis přišla jako první, ale ihned své zaváhání napravila a set nakonec po 40 minutách získala. Od druhé sady se jí ovšem úplně přestalo dařit na returnu, k dalším brejkbolům se dostala až za stavu 4-5 v rozhodujícím dějství, kdy Andreescuová podávala na postup. Do té doby v závěrečné sadě na servisu neztratila jediný fiftýn.

Plíšková však skóre i díky chybám a dvojchybě Kanaďanky srovnala, v následujícím gamu odvrátila dva brejkboly a měla jistotu tie-breaku. Ve zkrácené hře sice prohrávala 0-2, nicméně pak už soupeřku ani jednou nepustila do vedení a proměnila v pořadí třetí mečbol.

Into her second quarterfinal of the season



A topsy-turvy three-set match goes the way of the No.4 seed @KaPliskova!