Karolína Plíšková v Římě prošla do čtvrtfinále, Krejčíková nevyužila dva mečboly proti Šwiatekové

Karolína Plíšková si v Římě na úvod snadno poradila s bývalou světovou jedenáctkou Anastasijí Sevastovovou a i na svém devátém letošním turnaji zvládla úvodní zápas. Po vítězství 7-5 6-3 nad kvalifikantkou, bývalou světovou dvojkou a dvojnásobnou grandslamovou finalistkou Věrou Zvonarevovou, které oplatila porážku z Moskvy 2018, však teprve potřetí v sezoně vyhrála dvakrát po sobě a postoupila do čtvrtfinále.

Proti přemožitelce Petry Kvitové z předchozího kola v úvodní sadě třikrát nepotvrdila brejk, jednou za stavu 5-4, kdy podávala na zisk setu. České jedničce se však povedl rebrejk a na druhý pokus už úvodní dějství doservírovala.

Do druhé sady vstoupila loňská finalistka a předloňská šampionka dalším brejkem, ani ten ale nepotvrdila a za stavu 1-2 musela likvidovat čtyři brejkbolové hrozby. Se všemi si poradila, ve zbytku utkání už měla navrch a ve Foro Italicu si počtvrté zahraje čtvrtfinále (bilance 2-1).

Plíšková bude o své první semifinále od loňského září, kdy v Římě vzdala souboj o titul se Simonou Halepovou, bojovat proti Angelique Kerberové, nebo Jeleně Ostapenkové.

Barbora Krejčíková, která si v polovině března v Dubaji zahrála své největší finále, rozhodně může hodnotit svůj debut ve Foro Italicu pozitivně. Do Říma totiž dorazila s letošní antukovou bilancí 1-2 a suverénně přehrála Saisai Zheng i světovou pětku Sofii Keninovou (premiérový skalp hráček Top 10).

Dnes měla "na lopatě" další grandslamovou šampionku, po dvou nevyužitých mečbolech však nakonec téměř tříhodinovou bitvu s Igou Šwiatekovou prohrála 6-3 6-7(5) 5-7. Na úřadující vítězku French Open nestačila ani podruhé.

Až do stavu 6-3 2-0 pro Krejčíkovou měl zápas otřesnou kvalitu, v úvodním dějství hráčky dohromady spáchaly 45 nevynucených chyb a trefily pouhých 14 vítězných úderů. Krejčíková nedokázala dotáhnout vedení 30-0 na podání a Šwiatekovou rebrejk probudil.

Utkání najednou dostalo úplně jiný směr, obě hráčky předváděly skvělý tenis a k vidění byl už jen jeden brejk. Šwiateková za stavu 5-6 aktivní hrou odvrátila oba mečboly, vyhrála tie-break, v rozhodujícím setu odvrátila tři brejkboly v jednom gamu a zápas ukončila na returnu po proměnění druhého mečbolu.

Devatenáctiletá Šwiateková ve svém premiérovém čtvrtfinále na turnajích WTA 1000 vyzve Garbiñe Muguruzaovou, nebo Elinu Svitolinovou.

Světová jednička Ashleigh Bartyová, která v sobotu ve finále v Madridu přišla o sérii 16 vítězství na evropských antukách, si poradila dvakrát 6-3 s Veronikou Kuděrmetovovou, upravila svou letošní bilanci na 27 výher a čtyři porážky a poprvé v Římě postoupila do čtvrtfinále. V něm se překvapivě nestřetne se svou poslední přemožitelkou Arynou Sabalenkovou, ale 17letou Cori Gauffovou.

Sedm zápasů neporažená Sabalenková, jež v sobotu v Madridu získala svou první antukovou trofej, po výkonu plném nevynucených chyb nestačila na Gauffovou 5-7 3-6. Američanka bude proti Bartyové bojovat o své největší semifinále v kariéře.

Jessica Pegulaová v Římě neztratila set ani ve svém třetím zápase a poprvé v kariéře si zahraje antukové čtvrtfinále na hlavním okruhu. Přemožitelka světové dvojky Naomi Ósakaové z předchozího kola v osmifinále přehrála 6-2 6-4 Jekatěrinu Alexandrovovou. Sedmadvacetiletá Američanka ve čtvrtfinále vyzve Petru Martičovou (H2H 1-3).

Martičová do Říma dorazila se sérií pěti porážek, přesto si ve Foro Italicu zahraje své první čtvrtfinále a teprve třetí od loňského restartu. Třicetiletá Chorvatka do něj postoupila po vítězství 3-6 6-1 6-2 nad přemožitelkou Sereny Williamsové a semifinalistkou loňského French Open Nadiou Podoroskou a zabojuje o své první semifinále od loňského srpna a největší v kariéře.