Kauza tenisových dotací: Soud poslal funkcionáře Flégla do vazby

Soud dnes poslal do vazby tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla. Novinářům to po neveřejném jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7 řekl Fléglův advokát Miroslav Synek. Podle něj je důvodem to, že policie ještě nestihla vyslechnout všechny svědky. Doplnil, že si s klientem ponechali lhůtu pro případné podání stížnosti proti dnešnímu rozhodnutí. Ta by ale neměla odkladný účinek a rozhodoval by o ní pražský městský soud.

Flégla přivezla k soudu policejní eskorta (© Profimedia)