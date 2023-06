Kde je Andy?! Domácí hvězda Murray chybí na plakátu osobností k Wimbledonu

"Kde je Andy?!" nechápou blízcí skotského tenisového srdcaře. Na plakátu jsou vyobrazeni všichni, jen Murray schází.

Jeden z oficiálních plakátů letošního Wimbledonu vyobrazuje v popředí zástupce nastupující generace Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze. Za nimi následuje trio Roger Federer, Novak Djokovič a Rafael Nadal, v pozadí jsou pak i další legendy jako Björn Borg, John McEnroe, Martina Navrátilová a či sestry Williamsovy.

"Je to otřesné v jakémkoliv smyslu. Všechno je o těch vepředu, ale jaksi se zapomnělo na toho, kdo tu dvakrát v posledních deseti letech vyhrál a tvořil historii britského tenisu. Měli byste se stydět," napsal Niall Erskine, bratr ženy Andyho Murrayho. Dobíral si i Alcaraze se Sinnerem se slovy, že zatím ještě nic nepředvedli.

