Kdo je nová světová jednička? Šwiateková má ráda kočky a literaturu, vztek hasí s ukulele v ruce

Zatímco čelo mužského žebříčku během posledních let okupují až na krátkou epizodu Daniila Medveděva stále stejná jména, pohyb na špičce toho ženského je podstatně živější. Od pondělí má opět novou vládkyni, teprve dvacetiletou Igu Šwiatekovou. Ta se mimo jiné okamžitě zapsala do historie, stala se totiž první Polkou, která na tento primát dosáhla. Kdo je aktuální vládkyně WTA a jaká byla její cesta na trůn?

Aniž by se usměvavé rodačce z Varšavy dal ubírat tenisový um, na úplnou špičku se dostala díky pomoci Ashleigh Bartyové. Australanka 23. března šokovala sportovní svět, když z pozice nejlepší hráčky světa oznámila v pouhých pětadvaceti letech konec kariéry. Prý byla unavená, jak duševně, tak fyzicky.



Inu jedny dveře se zavřou, další se otvírají...



Jméno Šwiatek není v Polsku známé jenom díky usměvavé tenistce. Proslaveno bylo ještě předtím, než se Iga vůbec narodila. Její otec Tomasz byl totiž špičkovým veslařem, reprezentoval dokonce svou zemi na olympiádě v Soulu v roce 1988.



Sportovní geny podědily i dcery Iga a Aga. Jedna s tenisovou kariérou brzy skončila, ta druhá naopak od začátku mířila k výšinám.



"Jako malá jsem měla hodně energie, a tu jsem využívala právě na tenis. Na kurtu jsem se navíc naučila dělat rozhodnutí sama za sebe a hlavně jsem zbožňovala vyhrávání," vzpomíná dvacetiletá Šwiateková pro behindtheracquet.com.



Přesto tenis nebyl láskou na první pohled. Že se Šwiateková chce světem protloukat s raketou v ruce, zjistila až v patnácti letech na svém prvním juniorském grandslamu - French Open. "Tady jsem si poprvé uvědomila, že chci být profesionální tenistkou," řekla.



Musela krotit emoce

V cestě ji ale, jako každému, stálo mnoho překážek. Třeba naučit se pracovat s vlastní hlavou ve chvíli, kdy tělo neposlouchá. Bojovat a jen tak se nevzdat je pro profesionálního sportovce klíčové, a to je také jeden z důvodů, proč je Polka velkou fanynkou Rafaela Nadala, jehož chování na kurtu přesně těmito body vyniká.



I proto je pravidelnou součástí jejího týmu sportovní psycholožka Daria Abramowiczová. Bez ní nedá čerstvá světová jednička ani ránu a právě i díky pomoci svého mentálního kouče je tam, kde je.



"Vždycky mi obrovsky pomáhá a dohlíží na to, abych měla za každé situace pozitivní přístup," vysvětlila pro redbull.com tenistka, která přiznala, že dříve měla problémy s výbuchy emocí.



Abramowiczová návaly vzteku hasila netradičním způsobem. Mimo kurty své svěřenkyni sebrala raketu a vyměnila ji za ukulele. Úsměvné? Možná. Ale při pohledu na aktuální světový žebříček si těžko můžeme říci, že tahle metoda nefungovala...

První grandslam, na kterém se objevila, byl Australian Open v roce 2019. Šwiateková zvládla tříkolovou kvalifikaci a následně ve druhém kole vypadla s Camilou Giorgiovou. Nicméně bylo jen otázkou měsíců, než nadaná milovnice koček, rockové muziky a historické literatury pronikla do světové padesátky a její hodnota stoupala.



Ovládla French Open a od té doby září

Přesto šokovala svět, když v roce 2020 ovládla French Open. Do té doby na šesti grandslamech prošla maximálně do 4. kola, jenže v Paříži si všechno sedlo. Tam předvedla jízdu hodnou šampionky. Každým kolem se probíjela s drtivou jistotou a přesností a nevybrala si ani jednu slabou chvilku.



Prestižní turnaj ovládla naprosto dominantně, neztratila jediný set, a když ve finále porazila Sofii Keninovou 6:4, 6:1, stala se první grandslamovou šampionkou z Polska v historii. A přidala i jednu specialitu: zdaleka ne pokaždé se stává, aby si hráčka pro svůj první triumf došla zrovna na některém z grandslamů.



Od té doby Šwiateková září. Jedním příkladem za všechny je před pár dny skončený turnaj v Miami, který ovládla. Hned prvním vítězným zápasem nad Švýcarkou Viktorií Golubičovou si zajistila pozici světové jedničky – jako první hráčka historie, která má v pasu rok narození začínající číslicí 2.



"Je to úžasný člověk a výborná tenistka. To, jak na kurty mezi nás vnesla čerstvou a nebojácnou energii, je úžasné," pochválila ji v rozhovoru pro ABC třeba odstupující jednička Bartyová.



Šwiateková v tuto chvíli také drží sérii sedmnácti výher v řadě a dvaceti vyhraných setů za sebou. Přesně takhle se prezentuje světová jednička, ve svých 20 letech a 308 dnech nejmladší od roku 2010. Tehdy byla na trůně Caroline Wozniacká ještě o 216 dnů mladší.