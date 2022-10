Kerberová chce po porodu zpátky na kurty. Počítám s chůvou, řekla Němka

"Myslím, že to vyjde až ke konci roku. Takže spíš US Open než Wimbledon, ale když to přijde už v All England Clubu, tak se zlobit nebudu," uvedla vítězka londýnského grandslamu z roku 2018.

Trojnásobná grandslamová šampionka se však hodlá vrátit teprve poté, až bude plně připravená. "Nebudu pospíchat, když se se vrátím, tak jedině na sto procent. Nechci brát první turnaje jen jako přípravu," prohlásila.

Kerberová kvůli těhotenství od srpna nehraje a prvního potomka by měla přivést na svět na jaře. Do budoucna počítá s tím, že na turnaje bude dítě cestovat s ní. "Nebudu ho nechávat doma. Takže počítám s chůvou," uvedla.