Knírek a forhend jako smrtící zbraň. Kde se vzal Seyboth Wild?

"Vidíte ten forhend, co to je?" psali si tenisoví fanoušci na sociálních sítích. A ti, kteří zdánlivě jasnému zápasu nevěnovali pozornost, postupně zapínali televize. Bitva se protáhla na více než čtyři hodiny a rozhodovalo se až v pátém setu, Seyboth Wild tak měl dost času na to, aby předvedl neznalým své umění. Nakonec jednoho z nejlepších tenistů světa udolal – mečbol proměnil symbolicky, drtivým forhendem po lajně.

Smrtící zbraň brazilského drzouna je vhodné popsat čísly. Razantními údery dokázal držet Medveděva daleko za základní čárou a pokud mu statistikové napočítali celkem 69 vítězných úderů, tak hned 47 (68%) šlo z forhendu. "Snažil jsem se hrát dobré úhly a používat svou hru proti té jeho. Fungovalo to výborně," liboval si.

Je také potřeba připomenout, že díky své přednosti dokázal Seyboth Wild i s daleko ostřílenějším rivalem režírovat zápas – byl daleko ofenzivnější a nebál se chodit na síť. Tam pak proměnil téměř 70% příležitostí z 55 náběhů.

Twists and turns



Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

Výkon Thiaga Seybotha Wilda vypadá jako senzace. Pokud byste ale pátrali, kde se tenhle zdánlivě neznámý tenista vzal, zjistíte, že předpoklady pro úspěšný tenis měl odjakživa. V roce 2018 vyhrál juniorské US Open (ve finále porazil dnešní vycházející hvězdu Lorenza Musettiho), předtím byl ve stejném roce v Paříži v semifinále.

V únoru 2020 pak dokázal vyhrát v Santiagu svůj první a doposud jediný turnaj na okruhu ATP. Na antuce přemohl Caspera Ruuda ve třech setech (7:5, 4:6, 6:3). Byl z toho posun na 113. místo žebříčku, které pak ještě v průběhu sezony o sedm pozic vylepšil. Dodnes jde o jeho maximum. Tím ale progres skončil. Nadějného Brazilce začala ničit jedna nepříjemnost za druhou.



Covid jako první rána

Krátce po triumfu v Santiagu se dostal do konfliktu s brazilskými úřady kvůli porušení karanténních opatření. Seyboth Wild se nakazil covidem, pochlubil se tím na svém Instagramu a zapomněl přitom na to, že by měl zůstat doma. Místo toho, aby čekal na negativní test, však jezdil do tenisové akademie a byl spatřen i na dalších místech ve svém rodném městě Paraná. "Nikoho jsem neohrozil a nikdy bych to ani neudělal. Je to lež, poškozuje mou rodinu. Proto se hodlám právně bránit," reagoval na nařčení.

Tím však problémy neskončily. O čtvrt roku později podala jeho tehdejší přítelkyně stížnost na policii, že se stala obětí verbální, psychické, a dokonce i fyzické agrese ze strany tenisty. Výčet prohřešků byl velmi široký. "Obžalovaný využíval toho, že oběť byla finančně závislá, ponižoval ji a zesměšňoval, označil ji za neschopnou a kontroloval její sociální sítě," citoval deník O'Globo tehdejší spis.



Hvězdě Instagramu platil výživné

Výsledkem byl verdikt, po kterém se Seyboth Wild po dobu 60 dnů nesměl ke své bývalé přítelkyni přiblížit na 300 metrů, ani s ní udržovat jakýkoli kontakt. Také mu byla uložena povinnost platit ženě výživné, neboť tvrdila, že jí emocionální důsledky vztahu brání ve výkonu její práce influencerky. Thayane Lima se živila na sociálních sítích tím, že propagovala biomedicínu, ale zejména díky své atraktivní vizáži měla na svém Instagramu 1,2 milionu sledujících.

Toto období se na kariéře Thiaga Seybotha Wilda podepsalo velmi negativně. Po několika nezdarech se propadl až do páté stovky rankingu a uvízl v neúprosné síti challenger turnajů. Totální krizí prošel loni na jaře, kdy prohrál 10 z 11 po sobě jdoucích zápasů.



Návrat dobrých časů

Změna kurzu přišla loni na podzim. Ožil na antukových challengerech v Jižní Americe a kvalitu potvrdil letos na jaře, kdy si triumfy ve Viňa del Mar a Buenos Aires vybojoval účast v kvalifikaci Roland Garros. Tu zvádl fantasticky. Po vítězství nad Švýcarem Antoinem Bellierem a Litevcem Ričardasem Berankisem doslova sestřelil Němce Dominika Köpfera, když vyhrál 6:1 a 6:1 za pouhých 53 minut.

Před zápasem s Medveděvem figuroval na 176. místě žebříčku ATP, jeho slavnější sok mu ale dává požehnání. "Nebudu říkat, že jsem hrál špatně, to Thiago byl výborný. Myslím, že na konci sezony bude v TOP 30, jestli bude hrát stejně jako dnes. Ale pokud ne, tak budu naštvaný a budu si říkat, proč mu to dnes šlo zrovna proti mě," řekl Rus.

Biggest W of his young career. ✨



Seyboth Wild's astonishing match against No.2 seed Medvedev is the extraordinary moment of the day! #ExtraordinaryMoments @HaierEurope pic.twitter.com/ZTcL9Q2tmC — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

Brazilec byl samozřejmě v opojení. "Nemám slova, abych popsal, co jsem cítil, když jsem zápas vyhrál. Rozhodně to byl nejšťastnější den mého života," svěřil se. Po temném období už pozitivní zprávy potřeboval. Letošní sezona vypadá z jeho pohledu jako velice slušný restart.

Pro tenisovou Brazílii je to samozřejmě jen dobře. Země, která miluje sport, měla v minulosti v osobě Gustava Kuertena i trojnásobného grandslamového šampiona a tenisovou světovou jedničku. Otázky, zda se rodí nový "Guga" jsou sice troufalé, Seyboth Wild ale rozhodně ve fotbalové krajině přitáhl opět oči fanoušků i k tenisu.