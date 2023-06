Kodeš: Recept na Šwiatekovou? Aktivita a odvaha hrát kraťasy

"Určitě to bude hodně náročné, protože vyhrát první grandslamové finále je strašně těžké. Iga jich má za sebou několik. Říká se, že člověk musí alespoň dvě finále prohrát, aby mohl třetí vyhrát. Staly se ale i jiné případy a také záleží i na soupeři, jestli vám trochu pomůže. Vyhrát první grandslam je ale vždycky nejtěžší," uvedl Kodeš.

Sedmasedmdesátiletý rodák z Prahy, který před lety pomohl Muchové dostat se do klubu 1. ČLTK Praha, přijel do Paříže před semifinálovým duelem s Arynou Sabalenkovou. V něm šestadvacetiletá Češka otočila nepříznivý vývoj ve třetím setu, odvrátila mečbol a zvítězila 7:6, 6:7, 7:5.

"Karolína se nadřela daleko víc, protože musela po základní čáře lítat po těch šílených drajvech Sabalenkové. Když šly do třetího setu, tak jsem Karolíně nevěřil, protože mi připadalo, že je na tom fyzicky hůř. A taky se to tak vyvíjelo, bylo to 5:2 a mečbol, který nakonec odvrátila," řekl Kodeš a ocenil odvahu, kterou Muchová prokázala i ve chvíli, kdy soupeřka podávala na vítězství.

"Nevím, zda si pamatujete, ale Sabalenková dala servis ven z kurtu a Karolína obdivuhodně zahrála riskantní drajv po lajně, který jí úžasně vyšel. A Sabalenková najednou znejistěla, začala nesmyslně spěchat. Tomu se říká panika, ale přišla mi trochu zbytečná, protože nepotřebovala vše pozabíjet. Místo toho prohrála servis na 4:5, koukala na trenéra a vyšla úplně z koncentrace. Karolína to držela a lidé jí pomohli. Když šla za stavu 2:5 k naší tribuně, říkala, že už nemůže. Ale nevzdala to. Ustála to psychicky, zatímco Sabalenková ne," líčil Kodeš.

Právě odvrácený mečbol v semifinále mu připomněl dva roky starý duel Krejčíkové s Řekyní Mariou Sakkariovou. Také tenistka z Ivančic tehdy byla ve třetím setu za stavu 3:5 jeden míč od vyřazení, ale nakonec postoupila do finále a Roland Garros ovládla.

"Je to hodně podobné a mohlo by se to stát znovu. Je tady ale velký rozdíl. Zatímco Bára měla ve finále (Anastasiji) Pavljučenkovovou, Karolína má Šwiatekovou," poznamenal trojnásobný grandslamový vítěz.

Šwiateková? Tolik chyb jako od Sabalenkové čekat nemůžeme

Finále s obhájkyní prvenství a dvojnásobnou vítězkou Roland Garros bude podle Kodeše zcela jiné. Šwiateková se tolika nevynucených chyb jako Sabalenková dopouštět nebude. "Zase ale nemá zdaleka takovou razanci jako Sabalenová, ani na servisu, ani v úderech. A pokud jí bude Karolína sekundovat, bude se jí hrát lépe než se Sabalenkovou," řekl bývalý pátý hráč světa.

Klíč k úspěchu bude znovu v šikovnosti české tenistky. "Karolína bude muset být aktivnější a nebude moct čekat, že jí (Šwiateková) něco zkazí. Bude do toho muset jít. Velkou roli bude hrát kraťas. Když na ně má Karolína odvahu, tak je umí. Když zkrátí hru, eliminuje tím úspěšnou hru Igy, která je úspěšná ve hře zezadu. Ale když dostane kraťas, musí s tím něco udělat. Hrát donekonečna výměny v tomhle vedru není možné," podotkl Kodeš.

Na hru české finalistky slýchá v areálu Roland Garros slova chvály od bývalých kolegů nebo expertů. Podle Kodeše je Muchová hráčkou do první desítky, jen musí zůstat zdravá.

"Dříve jsme spolu s Kájou dvakrát nebo třikrát seděli, tak jsem jí řekl pár věcí. Třeba, že pokud chce být světovou hráčkou, tak musí umět něco, co ty druhé neumí. To znamená přechod na síť, dobré voleje na síti, kraťasy, celodvorcová hra. Žádné běhání vzadu a odstrkování. To umí všechny. A teď jsou všichni vyvalení a chodí za mnou a říkají: 'Ona hraje tenis, jaký jsme hrávali za nás. Jde na síť, nebojí se, dá kraťas, je drzá…' A já říkám: 'To je, v uvozovkách, česká škola'. Dneska je to totiž strojovka, co všechny hrají," dodal Kodeš.