Kolář: Musím každý týden koukat dopředu a neohlížet se na to, co bylo

Zdeněk Kolář potvrzuje tři dny po triumfu na challengeru v Ostravě formu i na turnaji Advantage Cars Prague Open na pražské Štvanici. Šestadvacetiletý rodák z Bystřice pod Pernštejnem postoupil dnes s Adamem Pavláskem do čtvrtfinále čtyřhry a ve čtvrtek zabojuje o účast mezi nejlepší osmičkou i ve dvouhře proti Tomáši Macháčovi. V rozhovoru s ČTK řekl, že by ho lákalo vyhrát dva české turnaje po sobě. Vyhlíží i účast na Roland Garros, kde vloni bojoval s řeckou hvězdou Stefanosem Tsitsipasem.

"Jsou to krásné vzpomínky, že se mi ten zápas povedl, ale sportovní život je nezastavitelný. Člověk se musí každý týden koukat dopředu a neohlížet se na to, co bylo. Body se sice počítají, ale za chvíli zase spadnou a je třeba uhrávat další. Nicméně se těším. Je to grandslam," řekl Kolář.

Kolář se vloni dostal do hlavní části z kvalifikace a s Tsitsipasem bojoval ve 2. kole více než čtyři hodiny. Nakonec prohrál 1-3 na sety. "Bylo by to krásné narazit zase na někoho známého, ale prvně musíte porazit ty méně známé hráče, kteří jsou také velmi kvalitní. Musí se za tím jít postupně a být vděčný za každou výhru," uvedl.

Kolář si minulý týden připsal čtvrtý challengerový triumf a stal se prvním Čechem po deseti letech, který na turnaji v Ostravě zvítězil. V žebříčku mu patří 206. místo. "Jsem za to velmi rád, že se mi to podařilo. Každého vítězství si vážím. Je to extrémně těžké vítězit, natož vyhrát celý turnaj," líčil.

Na úvod turnaje v Praze porazil v úterý Švýcara Antoineho Belliera 3-6 6-3 7-6. V dalším utkání jej čeká Macháč, který plní roli nasazené šestky. "Já ty české souboje moc neřeším. Beru to tak, že je to soupeř jako každý jiný. Pro diváky je to možná atraktivní, ale z hlediska hráče to neprožívám o nic víc, než když hraji proti cizinci," uvedl Kolář.

Šance na vítězství ve druhém českém turnaji by jej lákala. Po turnaji na Štvanici se ještě představí příští týden v Prague Open na kurtech Sparty. Teprve poté se přesune do Paříže na přípravu před Roland Garros. "Bylo by to nesmírně krásné, kdybych uspěl i tady, ale vím, jak nesmírně těžký týden to pro mě bude. Snažím se na to připravit, co to jde," řekl Kolář.

Hraje také čtyřhru s o dva roky starším Pavláskem. Dnes porazili chorvatské bratry Ivana a Mateje Sabanovy 6-0 7-6. Spolupráci se zkušeným deblistou si Kolář pochvaluje. "Je to super. Povahově jsme trochu jiní. Adam je klidnější a uzavřenější, zatímco já jsem více emotivní. Každý máme ale svou roli a snažíme se je plnit. Chceme využívat své přednosti a doplňovat se tak, aby nám to dobře fungovalo," dodal Kolář.