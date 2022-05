Kolář na French Open přes čtyři hodiny trápil světovou čtyřku Tsitsipase

Zdeněk Kolář v Paříži na 17. pokus prošel grandslamovou kvalifikací, v úterý při debutu v hlavní soutěži grandslamu porazil domácího Lucase Pouillea a dnes si poprvé v kariéře zahrál proti hráči Top 30.



V souboji se světovou čtyřkou a loňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem měl být snadným 'soustem', na dvorci Suzanne Lenglenové ale předvedl skvělý výkon a získal si na svoji stranu publikum. Hrál odvážně, držel krok ve výměnách a dokázal favorita zatlačit i zaskočit 'kraťasy'.



Ve svém teprve třetím souboji proti hráči Top 100 vzdoroval přes čtyři hodiny, než padl 3-6 6-7 7-6 6-7. Ve třech setech měl setboly, v druhé sadě ale nevyužil tři šance a v tie-breaku čtvrté sady neudržel vedení 6-2.



První set rozhodla Kolářova ztráta servisu ve čtvrté hře. Ve druhém více než hodinovém setu ale byl český hráč o krok napřed. Vedení 3-1 neudržel a za stavu 6-5 měl dva setboly, ale Tsitsipas vždy trefil dobrý servis. V tie-breaku Kolář srovnal po dvou 'kraťasech' na 3-3, při jeho třetím setbolu Řek zase tvrdě zaservíroval a Kolář nakonec o tie-break přišel poměrem 8-10.



Od druhého dějství se v hledišti skandovalo "Kolář!" a český hráč se divákům odvděčil. Předvedl i parádní loby, jeden z nich na úvod tie-breaku třetí sady, který získal 7-3.



Tsitsipas ve čtvrté sadě gesty vyzýval fanoušky, aby ocenili i jeho údery, občas se ozvalo skandování jeho jména, ale dál převládal "Kolář" a 134. hráč žebříčku hrál se světovou čtyřkou vyrovnaně.



Set znovu dospěl do tie-breaku, v něm vedl Kolář 6-2, ale o čtyři setboly přišel. Při prvním mečbolu skončil Řekův míček těsně v autu a při druhém už Kolář pod tlakem poslal forhend do sítě. Utkání skončilo po čtyřech hodinách a čtyřech minutách.







"Zápas to byl výborný a myslím, že jsme oba hráli výborný tenis a fanoušky to bavilo. Já si zápas moc užil. Sice jsem prohrál, ale vezmu si z něj jen to nejlepší a budu se snažit ještě zlepšit v těch momentech, které se dneska nepovedly," řekl Kolář.



"Doufám, že jsem nikoho svým výkonem ani vystupováním nezklamal. Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, věřil jsem si. Cítil jsem, že jsem byl v některých chvílích i lepší a kdo ví, jak by to dopadlo v pátém setu. Fyzicky jsem na tom byl dobře. Věřil jsem, že bych to zvládnul. Ale bohužel," dodal rodák z Bystřice nad Pernštejnem.



"Přiváděl mě k šílenství. Byl jsem frustrovaný. On byl všude a nebylo to jednoduché, nebylo," ocenil Tsitsipas grandslamového debutanta Koláře, jenž si ve světovém žebříčku zajistil premiérový posun do Top 130.

• FRENCH OPEN •

Paříž, Francie, antuka, 43.600.000 eur

