Kolář: Na tenhle průlom jsem čekal čtyři roky

"Letos se mi podařilo konečně prolomit, na co jsem tři čtyři roky čekal. Nesmírně si toho vážím. Vím, že to není zadarmo a že musím tvrdě makat dál, abych podobné výsledky mohl zopakovat. Prvotní je na sobě tvrdě makat," uvedl Kolář v on-line rozhovoru s médii.

Vzestup začal v dubnu v portugalském Oeiras, kde čelil v prvním kole mečbolu a nakonec poprvé slavil triumf na challengeru. "Byl to pro mě úžasný okamžik. Ale nesmírně si cením každého vítězství," řekl Kolář. Další titul přidal v červenci v Rumunsku a radoval se také v druhé polovině září v polském Štětíně. V pořadí dvouhry se tak posunul na 140. místo.

Největšího zlepšení dosáhl v tom, že dokáže přehrát kvalitní soupeře opakovaně. "Roky předtím jsem porazil jednoho nebo dva výše postavené soupeře, ale nedokázal jsem to prolomit víc dní po sobě. Letos se mi podařilo vyhrát tři, čtyři, pět těžkých zápasů pět dní po sobě," řekl Kolář.

Příští rok by rád ve zlepšování pokračoval. "Hlavně chci pořád věřit sám sobě, že můžu dokázat stoupat žebříčkem. Udělám pro to určitě maximum," prohlásil.

Spolu s Jiřím Lehečkou a Tomášem Macháčem patří do trojice českých hráčů, z nichž v Innsbrucku vzejde dvojka výběru kapitána Jaroslava Navrátila pro utkání ve skupině C. "Záleží na kapitánovi, koho postaví, ale určitě by to bylo super," usmál se Kolář. Už jen fakt, že je v nominaci, bere jako odměnu. "Odmalička jsem sledoval daviscupová utkání. Že se mi to splnilo a jsem součástí reprezentace, je pro mě ohromná čest. Nesmírně si toho vážím," dodal.

Dvouhru by hrál v Davisově poháru poprvé. V roce 2017 v Austrálii do bojů nezasáhl a loni v kvalifikaci v Bratislavě proti Slovensku nastoupil za rozhodnutého stavu do čtyřhry. "Na Bratislavu vzpomínám nesmírně rád. S klukama jsme skvělá parta, výborně se doplňujeme. O to sladší bylo, že jsme dokázali vyhrát jako tým. A proto jsme teď tady," uvedl tenista.

Většinu roku jezdí po turnajích se svým otcem a trenérem Zdeňkem Kolářem starším. O to víc si nyní užívá komfortu širokého daviscupového realizačního týmu. "Máme tady fyzioterapeuty, doktory, maséry. Je pochopitelné, že jsou tady podmínky jiné než v individuální sezoně. Je to určitě nesmírně příjemná změna, že se o nás stará takhle velký tým," řekl hráč z Bystřice nad Pernštejnem.