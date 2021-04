Kolář poprvé od září vyhrál dva zápasy za sebou a postoupil do čtvrtfinále

ATP CHALLENGER TOUR - Zdeněk Kolář poprvé od loňského září postoupil do čtvrtfinále a vyhrál dva zápasy v řadě. Čtyřiadvacetiltý Čech dnes na challengeru v Portugalsku za hodinu smetl Lucase Miedlera z Rakouska. Ve Španělsku bude o postup mezi nejlepší osmičku bojovat kvalifikant Vít Kopřiva.

Zdeněk Kolář si loni po koronavirové pauze na domácích challengerech zahrál dvě osmifinále a čtvrtfinále a vypadalo to, že by se konečně mohl prokousat do Top 200 žebříčku ATP. Jenže až v tomto týdnu na antuce v portugalském Oeirasu dokázal znovu vyhrát dva zápasy v řadě a postoupit mezi nejlepší osmičku.

Čtyřiadvacetiletý Čech byl přitom blízko vyřazení už v prvním kole, v němž likvidoval mečbol domácího outsidera Nuna Borgese. Podstatně méně práce měl dnes s Lucasem Miedlerem, proti Rakušanovi odvrátil všechny čtyři brejkboly, pětkrát mu sebral podání a za hodinu hry zvítězil 6-1 6-1.

O své první semifinále na challengerech, ve kterém uspěl jen při svém debutu před pěti lety v Ostravě a má v této fázi mizernou bilanci 1-6, se utká s Matsem Moraingem, nebo Tiagem Cacaem.