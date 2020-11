Kolář prohrál s Danielem a na turnaj ATP v Sofii se nekvalifikuje

Potřetí v kariéře a poprvé po více než dvou letech si Zdeněk Kolář zahrál v kvalifikaci turnaje ATP, v bulharské Sofii však poprvé nezvládl hned svůj úvodní zápas.



24letý Čech, jenž je aktuálně 229. hráčem světa, neuspěl v souboji s Tarem Danielem. S o tři roky starším Japoncem, který je v žebříčku o více než sto míst lépe postaveným hráčem a minulý týden triumfoval na challengeru v Hamburku, nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů a prohrál 4-6 3-6.



Poprvé hrál Kolář kvalifikaci turnaje ATP v roce 2017 ve Stockholmu. Podruhé pak v červenci 2018 na antuce ve švédském Bastadu, kde se prodral do hlavní soutěže a zahrál si se Španělem Davidem Ferrerem.



Rodák z Bystřice nad Pernštejnem měl po srpnovém restartu sezony solidní formu, když vyhrál 8 z 11 zápasů a na třech challengerech po sobě se dostal do 3. kola. Jenže pak se mu přestalo dařit a od začátku září prohrál už 8 z 10 utkání.



Daniel se v závěrečném druhém kole kvalifikace střetne se Slovákem Martinem Kližanem.



Forejtka čeká debut v hlavní soutěži

V neděli začne v bulharské metropoli hlavní soutěž, v níž si odbyde premiéru na turnaji ATP Jonáš Forejtek. Devatenáctiletý Čech hned v prvním kole poměří síly s bývalou světovou trojkou a vítězem US Open 2014 Chorvatem Marinem Čiličem.



Nejvýše nasazenými jsou Kanaďané Denis Shapovalov a Felix Auger-Aliassime. Shapovalov, který měl v posledních týdnech problémy s ramenem, ještě zabojuje o pozici prvního náhradníka pro Turnaj mistrů. Potřebuje k tomu minimálně postoupit do finále.

• ATP 250 SOFIE •

Bulharsko, tv. povrch / hala, 389.270 eur

sobotní výsledky (07. 11. 2020) • Kvalifikace - 1. kolo • Daniel (Jap.) - Kolář (ČR) 6-4 6-3