Kolář si na challengeru ve Splitu poradil s Kruegerem a přerušil sérii tří porážek

CHALLENGER SPLIT - Zdeněk Kolář začal na challengeru v chorvatském Splitu dvousetovým vítězstvím nad Američanem Mitchellem Kruegerem a přerušil sérii tří porážek. O postup do čtvrtfinále si zahraje s turnajovou jedničkou Portugalcem Pedrem Sousou.

Zdeněk Kolář se po restartu sezony dostal na třech domácích challengerech po sobě do 3. kola, v Ostravě navíc prošel kvalifikací. V Prostějově pak ale v prvním kole nezaskočil španělského favorita Pabla Andújara a minulý týden na úvod kvalifikace French Open podlehl domácímu Benjaminu Bonzimu.



Sérii tří porážek ukončil až včera na antukovém challengeru v chorvatském Splitu, kde na úvod potvrdil roli mírného papírového favorita a poradil si hladce ve dvou setech 6-2 6-3 s Američanem Mitchellem Kruegerem.



O postup do čtvrtfinále si 23letý Kolář zahraje s nasazenou jedničkou a 113. hráčem světa Pedrem Sousou z Portugalska, s nímž se dosud neutkal.



Jediný český zástupce v soutěži Kolář, kterému ve světovém žebříčku patří 219. místo a dlouhodobě bojuje o premiérový průnik do Top 200, si v Chorvatsku zahraje také poprvé společnou čtyřhru se Slovákem Martinem Kližanem.