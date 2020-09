Kolář v Ostravě přežil mečbol v tříhodinové bitvě s Popkem. Rosol se do čtvrtfinále nedostal

Zdeněk Kolář má po koronavirové pauze solidní formu, neboť i na třetím domácím challengeru se v hlavní soutěži dostal přes dva soupeře. Poté, co si zahrál osmifinále (3. kolo) v Praze na Štvanici i na Žižkově, mu v Ostravě stačily dvě výhry už na postup do čtvrtfinále.



Třiadvacetiletý rodák z Bystřice nad Pernštejnem si po Tunisanu Maleku Džazírím poradil i s Kazachem Dmitrijem Popkem. Včetně kvalifikace tak vyhrál počtvrté v řadě a svou bilanci po restartu sezony vylepšil na 8-2.



V dnešním souboji s Popkem, který je v žebříčku o 60 míst lépe postaveným hráčem, se 225. tenista světa Kolář pořádně zapotil. Po prohraném prvním setu ztrácel i ve druhé sadě a prohrával 5-7 a 2-4.



Pak však získal čtyři gamy v řadě a vynutil si třetí dějství, v němž se dostal do brejku na 3-2. Jenže ho nepotvrdil, vzápětí posedmé v zápase přišel o servis a za stavu 3-5 čelil mečbolu. Dokázal ho však zlikvidovat, stejně jako v závěru předchozího setu získat čtyři hry po sobě a po 3 hodinách boje zvítězit 5-7 6-4 7-5.



V pátečním čtvrtfinále Prosperita Open se finalista z roku 2016 Kolář utká s Oscarem Ottem. Německý tenista zametl za 54 minut hry 6-2 6-0 s šampionem z roku 2010 Lukášem Rosolem, jenž nedokázal zopakovat včerejší obrat proti Hyeon Chungovi.



Už ve druhém kole skončil také nejvýše nasazený Henri Laaksonen. Švýcarský tenista na Prosperita Open podlehl 3-6 2-6 Botici Van de Zandschulpovi z Nizozemska.

• CHALLENGER OSTRAVA •

Česko, antuka, 132.280 dolarů

čtvrteční výsledky (03. 09. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Kolář (ČR) - Popko (Kaz.) 5-7 6-4 7-5 Otte (Něm.) - Rosol (ČR) 6-2 6-0 Van de Zandschulp (Niz.) - Laaksonen (1-Švýc.) 6-2 6-3 Ivaška (2-Běl.) - Troicki (Srb.) 6-3 7-5 16:30 | Gulbis (Lot.) - Karacev (Rus.) Griekspoor (Niz.) - Diez (7-Kan.) 4-6 6-2 6-4 Moraing (Něm.) - Stachovskij (8-Ukr.) 6-1 6-7(4) 4-0 / skreč S. Lacko (SR) - Ferreira Silva (Portug.) 6-4 7-5