Kolář v Rumunsku získal svůj druhý titul z challengerů

Zdeněk Kolář na začátku dubna naprosto nečekaně ovládl challenger v Portugalsku, získal svůj první titul na této úrovni a ukončil dlouhou krizi. Od té doby sice podával nevyrovnané výkony, ale dalšího parádního výsledku se dočkal v tomto týdnu v Rumunsku.

Už po postupu do finále měl 24letý Čech jistotu, že se poprvé dostane do Top 200 žebříčku ATP a svou pozici v ní ještě upevní, jelikož v dnešním finále zdolal 7-5 4-6 6-4 nasazenou jedničku a osmifinalistu loňského French Open Huga Gastona.

Jako klíčová se ukázala úvodní sada, v níž Kolář šesti gamy v řadě otočil skóre 1-5. V rozhodujícím setu měl naopak od začátku navrch, soupeř pak sice srovnal z 1-4 na 4-4, ale rodák z Bystřice nad Pernštejnem zápas ukončil dalším brejkem a po využití čtvrtého mečbolu.

Kolář si své premiérové finále na challengerech zahrál v roce 2016 na domácí půdě v Ostravě a prohrál s jiným Francouzem Constantem Lestiennem. Na další účast čekal pět let.

Triumph in Iasi!



Zdenek Kolar becomes the first Czech player to win multiple titles in a season since 2016 (Pavlasek & Satral)#ATPChallenger pic.twitter.com/ND6PcZWw7Y