Kolář znovu po týdnu skončil na antukovém challengeru před branou finále

Zdeněk Kolář na konci března přerušil sérii pěti porážek a v uplynulých dvou týdnech se na challengerech dostal dvakrát po sobě do semifinále. Minulý týden v portugalském Oeirasu i dnes v italské Barlettě ale čekání na první finále od loňského září neukončil.



25letý Čech pokaždé ztroskotal na soupeři z Portugalska. Na antuce v Itálii v boji o celkově 5. challengerové finále, v němž by usiloval o 4. titul, podlehl 6-7 3-6 svému vrstevníkovi a takřka sousedovi ze světového žebříčku Nunu Borgesovi.



V prvním setu přitom Kolář smazal manko 0-4, za stavu 3-5 odvrátil setbol a v tie-breaku byl dvakrát míček od zisku sady. Do druhého dějství vstoupil brejkem, ale pak ztratil čtyři gamy po sobě a do zápasu se už dostat nedokázal.



Příští týden bude 141. hráč světa Kolář jedním z největších favoritů v chorvatském Splitu, následně by se měl představit v Ostravě a německém Mauthausenu.

• CHALLENGER BARLETTA •

Itálie, antuka, 45.730 eur

sobotní výsledky (16. 04. 2022) • Dvouhra - semifinále • Borges (2-Portug.) - Kolář (3-ČR) 7-6(7) 6-3