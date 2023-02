Konec indické hvězdy a bojovnice s dogmaty. Mirzaovou čeká v Dubaji poslední vystoupení kariéry

Právě ve městě luxusu poslední roky Mirzaová žije, když nejezdí po turnajích. Paradox, vzhledem k tomu, že v šesti letech začínala v Indii na tenisovém hřišti z udusaného kravského hnoje... "Tady to všechno pro mě začalo, nenajde se lepší místo pro konec kariéry než tohle. Je to můj domov," vyznala se v rozhovoru přímo v dějišti turnaje.

Na Dubai Tennis Stadium v roce 2005 šokovala tenisový svět jako zcela neznámá hráčka skalpem Rusky Světlany Kuzněcovové, tehdy čerstvé čtvrtfinalistky Australian Open a vítězky US Open. "Byl to můj vůbec první zápas v životě ve velké aréně mimo Indii. Tam dlouhá léta ženský turnaj chyběl, proto jsem to tu brala jako domácí podnik," vzpomíná.

Odrazila se z něj k úžasné kariéře, jíž vévodí půltucet grandslamových trofejí ze čtyřhry – tři mezi ženami, tři v soutěži smíšených párů. Ještě před pár týdny došla při svém posledním startu na turnajích velké čtyřky s krajanem Rohanem Bopannou do finále Australian Open.

Odchází tak prakticky na vrcholu. "Ovšem život toho nabízí víc než jen tenis, změnily se mi priority. Hraju dobře, cítím se dobře. Ale stojí to víc a víc dřiny a já už ten drajv v sobě asi nemám," vysvětluje.

Jako 17letá se v domovském Hajdarábádu dočkala ve čtyřhře jako první Indka v historii jakéhokoliv triumfu na turnajích WTA, o rok později totéž zopakovala i v singlu. A organizace WTA ji jmenovala nováčkem roku.

Už 11 let se však specializuje výhradně na čtyřhru. Finálový triumf 6-1 6-0 na Turnaji mistryň po boku Cary Blackové ze Zimbabwe nad Su-Wei Hsieh a Shuai Peng je nejjednoznačnějším v 50 let dlouhé historii soutěže. Ještě víc se jí dařilo s Martinou Hingisovou, s níž v letech 2015 a 2016 neprohrála 41 zápasů v řadě, což byla nejdelší šňůra od tažení Jany Novotné s Helenou Sukovou (44 utkání) v roce 1990. Během této jízdy si indicko-švýcarský pár došel pro devět turnajových vavřínů včetně US Open, Australian Open a Turnaje mistryň.



Poprask v Ostravě

Celkem 91 týdnů strávila Mirzaová na pozici světové jedničky. Svůj poslední titul (a 43. celkově) dobyla předloni v Ostravě s Číňankou Shuai Zhang. To už měla se svým partnerem, pákistánskou kriketovou hvězdou Shoaibem Malikem, doma tříletého synka. Organizátoři turnaje vzpomínají na to, jak během covidem poznamenané akce, na níž se představily světové top hvězdy jako Šwiateková, Kontaveitová, Sakkariová, Bencicová či Kvitová, odbavovali denně desítky žádostí o materiály s Mirzaovou. O žádnou jinou tenistku tehdy nebyl takový zájem...

Velký obdiv sklízí za to, jak se po mateřství vrátila na vrchol. Finále Australian Open sledoval na tribuně už čtyřapůlletý synek Izhaan. "Nikdy by mě nenapadlo, že budu před svým dítětem hrát finále grandslamu," řekla tehdy Mirzaová. "Pokud jsem svým návratem inspirovala alespoň jednu mámu, aby se také vydala za svými sny, pak jsem uspěla."

Sania Mirza's son Izhaan running out on the court to celebrate her mum reaching the #AustralianOpen mixed doubles final is the kind of positivity we all need!pic.twitter.com/bcm67Zc7BS — The Bridge (@the_bridge_in) January 26, 2023

Každopádně ve složité společnosti své rodné země zbořila mýty už dávno. Když začínala, bylo nemyslitelné, aby se indická dívka věnovala profesionálně tenisu, natož aby se měřila s nejlepšími na světě... "Indka, která vyniká ve sportu, nesvádí zápasy na hřišti nebo na kurtu, ale vedle toho podstupuje spoustu bitev se sociálním podtextem," přiblížila. Neustále například čelila útokům internetových trollů.

Tenhle týden svede (alespoň) na tenisovém dvorci bitvu poslední...