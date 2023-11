Konec nadějí. Krejčíková se Siniakovou podruhé prohrály 0:2 a mohou na letadlo

TURNAJ MISTRYŇ - Barbora Krejčíková (27) a Kateřina Siniaková (27) na Turnaji mistryň prohrály druhý ze tří zápasů a po druhé dvousetové porážce jsou bez šance na postup ze skupiny. V pátek předloňské šampionky a loňské finalistky potřebovaly k uchování naděje uhrát alespoň set proti již jistým semifinalistkám Gabriele Dabrowské (31) a Erin Routliffeové (28), kanadsko-australskému páru ale po nekoncentrovaném výkonu podlehly 4:6, 5:7. Z Mexika se tak už mohou vydat do Španělska na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou letos odehrály jen osm společných turnajů a na pěti z nich nevyhrály víc jak jeden zápas. Přesto se popáté v řadě kvalifikovaly na Turnaj mistryň, neboť v úvodu sezony ovládly Australian Open, tisícovku v Indian Wells a v září pětistovku v San Diegu.

Proměnit čtvrtý z pěti startů minimálně ve finále ale nedokážou. Šampionky z roku 2021 stejně jako v roce 2019 končí s bilancí 1 výhry a 2 porážek ve skupině a neobhájí loňské finále.

České tenistky v mexickém Cancúnu podlehly ve třech setech veteránkám Lauře Siegemundové s Věrou Zvonarevovou a po obratu zdolaly Američanky Coco Gauffovou s Jessicou Pegulaovou.

Do závěrečného zápasu ve skupině proti Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové, které v předchozích zápasech neztratily ani set a měly už jistý postup do semifinále, vstupovaly s vědomím, že dvousetová výhra je pošle do vyřazovacích bojů. Jinak budou muset čekat na výsledek posledního zápasu (Pegulaová/Gauffová – Siegemundová/Zvonarevová) a v případě dvousetové porážky budou s největší pravděpodobností vyřazeny.

Zápas nakonec skončil neúspěchem a porážkou 0:2 na sety. Krejčíková se Siniakovou držely krok ve větrném utkání pouze do stavu 3:3. V sedmé hře přišly poprvé o podání a vzít si ho zpátky nedokázaly, byť měly v desátém gamu dva brejkboly..

Ve druhé sadě získaly Češky brzké vedení 2:0. Výhodu brejku ale nepotvrdily a v závěru přišly o servis ještě jednou. Vinou spousty laciných chyb prohrály po 95 minutách 4:6, 5:7 a soupeřkám podlehly i ve druhém vzájemném střetnutí.

"V takovém počasí se musíte snažit být co nejlépe na nohou, ale nedá se s tím nic dělat. Snažily jsme se bojovat do posledního míče. Chvílemi to nebylo vůbec špatné. Myslím, že jim to takhle vyhovuje, když jsou zajímavější podmínky. Teď jsou ve fazoně a hrajou dobře," komentovala Siniaková v rozhovoru s Radiožurnálem Sport.

"Bylo to nepříjemné, ale bylo to pro obě strany stejné. Myslím, že holky si to zasloužily. Hrají dobře. Bojovaly jsme a snažily se s nimi držet. Je to těžké, že to nevyšlo, ale jede se dál," doplnila Krejčíková.

I když Krejčíková se Siniakovou mají podle oficiální zprávy WTA ještě šanci postoupit díky nejvyššímu procentu vyhraných gamů, žádná třísetová výhra Coco Gauffové s Jessicou Pegulaovou nad Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou takovou variantu nenabízí.

Sedminásobné grandslamové šampionky si tak v Mexiku mohou balit kufry a vydat se na dlouhou cestu do Evropy. Během pár dnů by se měly obě hlásit kapitánovi české reprezentace Petru Pálovi ve španělské Seville, kde české tenistky čeká finálový turnaj Billie Jean King Cupu. Už v úterý 7. listopadu se Češky utkají se Švýcarkami.

Vítězky letošního US Open Dabrowská s Routliffeovou neprohrály už sedm utkání v řadě a při společné premiéře na Turnaji mistryň pokračují bez ztráty setu. V semifinále se utkají s Američankou Nicole Melicharovou a Australankou Ellen Perezovou, které skončily druhé ve skupině Maya Kaan.

Siegemundovou a Zvonarevovou pošle do semifinále jakékoliv vítězství. Pegulaová s Gauffovou zase postoupí, pokud vyhrají 2:0 na sety. V případě třísetové výhry Američanek bude rozhodovat vyšší procento vyhraných gamů ve všech zápasech ve skupině.