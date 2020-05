Konec srandy, hlásí Plíšková. Po 74 dnech za ní dorazil trenér Vallverdu

Karolína Plíšková začala spolupracovat s Danim Vallverduem před letošní sezonou a hned na první akci pod vedením nového trenéra obhájila titul v australském Brisbane. Cílem česko-venezuelské dvojice je však zisk trofeje z grandslamu.



Na tu zaútočily zatím jen v lednu na Australian Open, kde Plíšková ztroskotala už ve 3. kole na raketě Rusky Anastasie Pavljučenkovové. Nepovedly se jí ani únorové turnaje v Dubaji a Dauhá, kde vyhrála vždy jen jeden zápas a následně prohrála s Kazaškou Jelenou Rybakinovou, respektive Tunisankou Ons Džabúrovou.



Během přípravy na březnový turnaj v Indian Wells byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena a Plíšková a Vallverdu zamířili do svých domovů. Osmadvacetiletá česká tenistka od té doby logicky zvolnila tempo a pouze plnila tréninkový plán, který jí připravil kondiční trenér, či si zahrála se sparingem.



S Vallverduem se znovu potkala až dnes po dlouhých 74 dnech. Venezuelský trenér dorazil za svou o šest let mladší svěřenkyní do Prahy, neboť byla uvolněna opatření kvůli zpomalení šíření nemoci COVID-19.



"Je to přesně 74 dnů, co jsme se s Danim viděli naposledy. Na tak dlouhou pauzu bez trenéra nejsem zvyklá ani po konci sezóny, takže jsme myslím byli oba rádi, že se můžeme začít připravovat opět společně," napsala Plíšková svým fanouškům na Facebooku.







"Vzhledem k situaci to bohužel nešlo zařídit dřív. I tak kolem toho byla spousta papírování a jsem ráda, že ho neřeším já, ale můj tým. Dani samozřejmě podstoupil i test na Covid, který musí být negativní a zároveň nesmí být starší než 4 dny," vysvětluje náročnou logistiku.



"Plán je takový, že se v následujících dvou měsících budeme připravovat střídavě v ČR a Monaku v různých intervalových blocích, aby si tělo zvyklo na větší fyzickou i kondiční zátěž, která mi po zranění zad chybí," přiblížila svůj plán světová trojka, jež kvůli zranění odřekla účast na domácím turnaji O pohár prezidenta ČTS.



"Mrzí mě to, ostrý zápas mi chybí, ale zdravotně se necítím natolik ready, abych ho zvládla. Určitě se ale chci dát co nejdříve do pořádku, abych byla připravená na další turnaje, které se u nás chystají. Jsem ráda, že turnaje takového formátu vznikají i v ČR a věřím, že alespoň na některý z nich už budou moct dorazit i fanoušci!" dodala.