Konec úchvatné série. Gasquet vydržel v TOP 100 nepřetržitě 956 týdnů, sérii utnul o 18 let mladší krajan

Nikdy nevyhrál žádný grandslam, jen třikrát se během kariéry na turnajích velké čtyřky dostal alespoň do semifinále. Přesto se stal Richard Gasquet (37) během dlouhých let respektovanou tenisovou osobností. V dubnu roku 2005 se poprvé dostal do TOP 100 žebříčku ATP a od té chvíle v ní figuruje 956 po sobě jdoucích týdnů. Tento je však poslední, jeho úchvatná série v elitní společnosti skončí vinou neobhájení triumfu v Aucklandu, kde prohrál v prvním kole s o generaci mladším krajanem Arthurem Filsem (19).

Richard Gasquet (© Profimedia)

Aby udržel pozici v elitní stovce, potřeboval se Gasquet v Aucklandu alespoň přiblížit loňskému úspěchu. Konkrétně uhrát minimálně finále. Na Novém Zélandu hrál coby loňský vítěz na divokou kartu, jenže tentokrát vypadl už v prvním kole. "Richard je šampion, má za sebou neuvěřitelnou kariéru, takže jsem opravdu rád, že jsem se s ním opět mohl utkat. Odehrál jsem dobrý zápas a jsem za postup šťastný," řekl po svém vítězství teenager Fils, který krajanovi při odchodu z kurtu zatleskal. Byla to v tu chvíli poněkud symbolická a současně smutná chvíle. V novém vydání světového rankingu před startem Australian Open spadne Gasquet až na pozice okolo 130. místa a změní se mu tenisový život… OFFICIEL ! Après 956 semaines dans le TOP 100, la plus longue série en cours, Richard Gasquet va quitter cette partie du classement pour la première fois depuis 2005.



Félicitations au Français pour cette longévité incroyable au plus haut niveau. pic.twitter.com/BAhs7ItmXG — Univers Tennis (@UniversTennis) January 9, 2024 Více než 18 let v kuse se totiž držel v TOP 100. Lepší bilanci v historii mají jen dva tenisoví gladiátoři – Roger Federer (1165 týdnů) a Rafael Nadal (1029). Dokonce i Novak Djokovič (945 týdnů) je v tomto ohledu (zatím) až za Gasquetem, i když se očekává, že francouzského rivala za necelé tři měsíce dožene a možná se pokusí ve svých rekordních taženích zaútočit i na Nadala a třeba i na Federera. Do roku 2024 vstupoval francouzský veterán ze 76. místa, měl ale závazek v podobě obhajoby velké porce bodů v Aucklandu, kde loni ve finále udolal ve třech setech Camerona Norrieho. Byl to jeho 16. titul v kariéře, všechny posbíral na turnajích kategorie ATP 250, která dříve nesla označení International Series. Les plus grandes séries en cours de semaines passées dans le Top 100 ATP :

Richard Gasquet - 956 ( Fin)

Novak Djokovic - 945

...

...

Grigor Dimitrov - 593

Roberto Bautista Agut - 574

Adrian Mannarino - 471

Alexander Zverev - 420

Karen Khachanov - 358 pic.twitter.com/zguHqPkb1V — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 9, 2024 V roce 2007 byl Gasquet sedmým hráčem světa, čtyři sezony končil v TOP 10 (2007, 2012, 2013 a 2015), zahrál si tři finále na turnajích Masters 1000 (v Hamburku 2005 a dvakrát v Torontu 2006 a 2012), dvakrát byl v semifinále Wimbledonu (2007, 2015) a jednou i na US Open (2013). Odměnou za parádní kariéru je pro něj bronz ve čtyřhře na OH v Londýně 2012 (společně s Julienem Benneteauem) a také vítězství s francouzským týmem v Davis Cupu v roce 2017. Ač se na první pohled zdá, že na žádný velký titul nedosáhl, i on má ve vitríně grandslamovou trofej – i když jen ze smíšené čtyřhry na Roland Garros 2004 s krajankou Tatianou Golovinovou. Gasquet, který dodnes velmi rád využívá jednoručný bekhend, je také součástí klubu aktivních hráčů s minimálně 600 vítězstvími na okruhu, kde mu společnost dělají pouze Nadal, Djokovič a Andy Murray. Brzký konec v Aucklandu, opuštění první stovky žebříčku a neúprosně pádící roky však nevěstí francouzskému tenistovi nic dobrého do budoucna. I tak je ale Gasquet se svou kariérou spokojený. "Na začátku jsem si vůbec nemyslel, že bych mohl hrát tak dlouho. Ale samozřejmě, konec je čím dál blíž, zvlášť když člověk cítí, že se blíží čtyřicítce," vyprávěl v prosinci pro list Ouest-France. Čas zatažení opony ale ještě nenastal. Na Australian Open se s ním počítá a pokud by se brzy do TOP 100 nevrátil, na Roland Garros zřejmě bude moci využít divoké karty. Pro Wimbledon a US Open by to bylo podstatně složitější.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .