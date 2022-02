Kontaveitová, Bencicová i Mertensová v Petrohradu začaly třísetovou výhrou

Finalistka loňského Turnaje mistrů Anett Kontaveitová první zápas od lednového Australian Open, na kterém vypadla nečekaně už ve druhém kole s dánskou teenagerkou Clare Tausonovou, zvládla. Při svém debutu v Petrohradu porazila 6-3 1-6 6-3 Švýcarku Jil Teichmannovou a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 3-0.



Ve druhém kole se druhá nasazená Estonka utká s Češkou Markétou Vondroušovou, nebo Rumunkou Soranou Cirsteaovou.



Pátá nasazená Belinda Bencicová ve večerním bitvě udolala 6-2 4-6 7-6 domácí Veroniku Kuděrmetovovu, přestože ve třetím setu prohrávala 0-3, a ve vzájemné bilanci se poprvé ujala vedení (4-3).



O postup do čtvrtfinále se švýcarská finalistka z roku 2016 utká se Slovinkou Kajou Juvanovou, nebo Belgičankou Alison Van Uytvanckovou.



A battle to close out the day



The No.5 seed @BelindaBencic outlasts Kudermetova, 6-2, 4-6, 7-6(5)!#FormulaTX pic.twitter.com/Fq2hhJaUfg