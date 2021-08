Kontaveitová v Clevelandu ukončila sérii pěti porážek a nakonec i čtyřleté čekání na titul

Anett Kontaveitová do Clevelandu nedorazila v ideálním rozpoložení. Od červnového postupu do finále na trávě v Eastbourne totiž prohrála pět zápasů v řadě a také podnik kategorie WTA 250 v Ohiu nezačala ideálně.



Druhá nasazená Estonka v prvním kole prohrála s domácí Lauren Davisovou úvodní set hladce 1-6, jenže pak Američanku deklasovala 6-0 6-0 a našla ztracené sebevědomí. V dalším průběhu už ztratila set pouze s Kateřinou Siniakovou a nakonec nenašla přemožitelku.



V dnešním finále si Kontaveitová poradila v prvním vzájemném duelu s Rumunkou Irinou Beguovou. I když v první sadě neudržela vedení 5-2, k dalšímu brejkbolu už soupeřku nepustila a po necelých dvou hodinách hry zvítězila 7-6 6-4.

