Kontaveitová v Dauhá zastavila Ostapenkovou, sama protáhla neporazitelnost a zaútočí na další triumf

Anett Kontaveitová měla na konci loňského srpna na kontě jediný titul (Hertogenbosch 2017). Od té doby? Pět triumfů a 42 ze 48 vyhraných utkání. Vše začalo na venkovních betonech v Clevelandu a následovaly čtyři halová prvenství, loni v Ostravě, Moskvě a Kluži a před dvěma týdny v Petrohradu.

Šestadvacetiletá Estonka, která díky famózním výkonům a výsledkům debutovala v Top 10 a při své premiéře na Turnaji mistryň prošla až do finále, se před týdnem v Dubaji nepředstavila a v Dauhá svou aktuální neporazitelnost prodloužila už na devět utkání.

Rodačka z Tallinu v katarské metropoli do finále prošla se ztrátou jediného setu, v dnešním semifinále přehrála 6-1 6-4 Jelenu Ostapenkovou, jež se včetně dubajského triumfu vezla na vlně devíti výher. S o dva roky mladší Lotyškou upravila vzájemnou bilanci na 5-1.

Kontaveitová až do stavu 6-1 3-0, kdy měla v zádech náskok setu a dvou brejků, proti chybující soupeřce naprosto dominovala. Ostapenková sice neměla svůj den, ale pak začala kousat a málem se vrátila do boje o druhou sadu. Šťastné "prasátko" z rakety soupeřky jí však znemožnilo srovnat stav na 5-5, Kontaveitová se vzápětí dostala ke druhému mečbolu a ten už proměnila.

