Kopřiva ve Gstaadu vyřadil i světovou desítku a při debutu na turnaji ATP si zahraje čtvrtfinále!

Vít Kopřiva ve Gstaadu na druhý pokus prošel kvalifikací turnaje ATP a při premiéře v hlavní soutěži vyhrál už dva zápasy. Po úvodní hladké výhře nad domácí divokou kartou Johanem Niklesem dnes překvapil skalpem Denise Shapovalova.



24letý Čech si vyšlápl na o dva roky mladšího Kanaďana, který se představil poprvé od semifinálové porážky ve Wimbledonu a následného posunu na post světové desítky. Často chybujícího favorita porazil po necelých dvou hodinách hry 2-6 6-3 6-2.

Kopřiva zahájil duel ztrátou podání a úvodní set už nezachránil. Do druhého ale vstoupil lépe a ujal se vedení 3-0 a přes jedno zaváhání dokázal vyrovnat. Rozhodující sadu pak už odservíroval spolehlivě a vybojoval své dosud nejcennější vítězství.



S hráčem Top 100 hrál Kopřiva teprve popáté v kariéře a bilanci si proti nim vylepšil na 3-2. Až dosud byl jeho 'největším' zápasem souboj se 46. hráčem světa Francouzem Benoitem Pairem, kterého porazil začátkem měsíce na challengeru v Braunschweigu.



Dnes se 249. hráč světa Kopřiva se stal nejníže postaveným hráčem v žebříčku od roku 2017, který porazil hráče z první desítky. Tehdy Australan Thanasi Kokkinakis (698. v ATP) dokázal na trávě v Queen's Clubu vyřadit světovou šestku Milose Raonice.

