Kouzlo je pryč? Šwiateková v osmifinále v Torontu nestačila na Haddadovou Maiaovou!

Iga Šwiateková na začátku července ve Wimbledonu po porážce ve třetím kole s Alizé Cornetovou přišla o nejdelší neporazitelnost v tomto století čítající 37 zápasů a od té doby už nezastavitelně nepůsobí. Po nezdaru ve čtvrtfinále na domácí antuce ve Varšavě, kde byla jasnou favoritkou na titul a nestačila na pozdější šampionku Caroline Garciaovou, se nečekaně brzy loučila také na první velké generálce na závěrečný grandslam roku.

Jednadvacetiletá Polka sice v Torontu začala suverénní výhrou nad Ajlou Tomljanovicovou, ale dnes našla svou první letošní přemožitelku na turnajích WTA 1000 (nyní bilance 23-1). Vítězka čtyř akcí této kategorie v aktuální sezoně po třech hodinách senzačně nestačila 4-6 6-3 5-7 na Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Světová jednička a dvojnásobná šampionka French Open se nedokázala popasovat se silným větrem a příliš chybovala. Jestě na začátku rozhodujícího dějství to ale vypadalo, že utkání otočí. Brejk z úvodní hry však nepotvrdila a po zbytek setu jen dotahovala skóre.

Prvnímu mečbolu čelila za stavu 4-5 a odvrátila jej esem. O dva gamy později pustila soupeřku, jež za celý zápas udělala jen 12 nevynucených chyb, k dalším dvěma šancím a i ty zlikvidovala. Na čtvrtý mečbol však vyrobila další minelu z forhendu a na svou jubilejní 50. letošní výhru nedosáhla a přišla o šňůru 20 výher na betonech.

Haddadová Maiaová po premiérovém skalpu světových jedniček vylepšila svou bilanci s hráčkami Top 10 na 5-6 a zvládla s nimi už pátý souboj v řadě. Šestadvacetiletá Brazilka, která se před necelými dvěma lety vrátila po dopingovém trestu a sotva figurovala v žebříčku, má nyní velmi blízko k debutu v Top 20. Navíc si připsala už 41. vítězství v probíhající sezoně.

Ve svém největším čtvrtfinále vyzve Belindu Bencicovou, nebo Garbiñe Muguruzaovou.

Today's @AvosFromMexico Stat of the Day is Beatriz Haddad Maia becoming the first Brazilian to reach the final eight in Canada since Gustavo Kuerten made the finals in 1997.#NBO22 pic.twitter.com/1jZ6x8WTe7