Kr. Plíšková vstoupila do kvalifikace US Open hladkou výhrou, Macháč překvapivě skončil

US OPEN - Kristýna Plíšková vstoupila do kvalifikace US Open snadnou výhrou nad Běloruskou Valerií Savinychovou. Naopak překvapivě neuspěl Tomáš Macháč, který při své premiéře v New Yorku podlehl italskému antukáři Gian Marcu Moronimu.

Kristýna Plíšková hraje kvalifikaci US Open pošesté v kariéře, dosud prošla tříkolovým sítem jen v roce 2012. Do letošního boje o hlavní soutěž, startovala šestkrát a jen třikrát se dostala do 2. kola, vstoupila snadnou výhrou 6-2 6-1 nad Ruskou Valerií Savinychovou.



Devětadvacetiletá Češka hrála na tvrdém povrchu poprvé od konce března. Na hardu letos vyhrála jen čtyři zápasy v kvalifikacích, v hlavní soutěži všech pět duelů prohrála.



Ve druhém kole kvalifikace se Plíšková střetne s s domácí outsiderkou Robin Andersonovou.



Tomáš Macháč hrála kvalifikaci US Open poprvé a nečekaně skončil hned v prvním kole. Dvacetiletý Čech v New Yorku překvapivě nestačil na Itala Gian Marca Moroniho, kterému podlehl 5-7 4-6.



Už v úterý se do 2. kola kvalifikace dostali Jiří Lehečka a Zdeněk Kolář. Naopak stejně jako Macháč skončili už v prvním kole Lukáš Rosol a Vít Kopřiva.