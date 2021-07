Krawczyková po French Open vyhrála mix i ve Wimbledonu. Tentokrát s Britem Nealem Skupským

Krawczyková se Skupským ovládli hned svůj první společný turnaj. Jednatřicetiletý Brit se ve finále grandslamů představil vůbec poprvé, 27letá Američanka si zahrála finále čtyřhry na loňském French Open a v mixu navázala na letošní triumf na pařížské antuce.

Na French Open slavila se svým dnešním protivníkem a jiným britským deblovým specialistou Joem Salisburym. Ten poprvé spojil síly s krajankou Harriet Dartovou. Zatímco 29letý Salisbury už má grandslamovou trofej ze čtyřhry i mixu, jeho o pět let mladší krajanku se do finále podniků velké čtyřky podívala poprvé.

Our full set of champions are complete



Liverpool's Neal Skupski and American partner Desirae Krawczyk win the mixed doubles title, beating Joe Salisbury and Harriet Dart 6-2, 7-6#Wimbledon pic.twitter.com/ozxzpT813B