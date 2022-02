Krejčíková a Martincová v Dauhá suverénně prošly do osmifinále, obhájkyně Kvitová musela vzdát

Barbora Krejčíková už je zase ve formě. Finalistka generálky v Sydney a čtvrtfinalistka nedávného Australian Open před týdnem v Dubaji po podprůměrných výkonech vypadla už ve druhém kole s hráčkou druhé stovky a kvalifikantkou Dajanou Jastremskou, zaznamenala jednu z nejhorších porážek za poslední rok a neobhájila loňské finále.

V Dauhá, kde při všech třech předchozích startech skončila v kvalifikačních bojích, se ovšem znovu rozjela. Nasazená dvojka měla v úvodním kole volný los a dnes za hodinu a pár minut smetla 6-1 6-3 Magdu Linetteovou.

Šestadvacetiletá Češka, jež už potřinácté v řadě zvládla úvodní zápas na tradičních turnajích, v utkání zlikvidovala oba brejkboly, dostala se k deseti šancím sebrat soupeřce podání, čtyři proměnila a na vlastním servisu dohromady prohrála jen 12 fiftýnů.

"Chci vyhrávat a zůstat zdravá, to jsou hlavní cíle," řekla loňská vítězka Roland Garros a olympijská vítězka čtyřhry z Tokia. "Minulý rok byl skvělý, ale už je minulostí. Mám před sebou další výzvy."

V osmifinále katarské "tisícovky" se nasazená dvojka utká s rozjetou Jelenou Ostapenkovou, nebo Amandou Anisimovovou.

Tereza Martincová má za sebou životní sezonu, během níž debutovala v elitní stovce a následně i nejlepší padesátce žebříčku. Navíc si zahrála i své premiérové finále na nejvyšším okruhu (pražská Stromovka).

V Dauhá si včera v tříhodinovém maratonu vyšlápla na nasazenou desítku Elinu Svitolinovou, dnes po setech 6-2 6-4 potvrdila roli favoritky proti lucky loserovi Arantxe Rusové a zaznamenala svou první vítěznou sérii od loňského září.

Martincová, která zvládla úvodní zápas už na čtvrté akci v řadě, byla až do stavu 6-2 5-0 jasně lepší hráčkou a chybující Rusové nedala šanci. Pak však znervózněla, soupeřka přestala kazit a dotáhla se na 4-5. Pražská rodačka ale třetí pokus zápas ukončit na podání už proměnila.

O druhé letošní čtvrtfinále a největší v kariéře bude Martincová usilovat proti Ons Džabúrové, nebo Aljaksandře Sasnovičové.



Kvitová má znovu problémy se zápěstím, musela vzdát

Petra Kvitová v průběhu australského léta vyhrála jediný ze čtyř zápasů a v Petrohradu vypadla už ve druhém kole. V mnohem lepší formě se představila před týdnem v Dubaji, ve čtvrtfinále měla mečbol proti pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové.

Skvělou fazónu si přivezla i do Dauhá, kde poslední tři starty přetavila ve finále a dva triumfy. Loňské prvenství však neobhájí. Po suverénním vítězství nad Irinou Beguovou, které oplatila porážku z Petrohradu, musela za stavu 5-7 2-1 vzdát Elise Mertensové.

Jednatřicetiletou Češku od začátku roku trápí levé zápěstí. Ruku si nechala ošetřovat a pak vzdala. "Obnovil se jí zánět v zápěstí, proto vzdala. Co dál, ukáží podrobnější vyšetření," uvedl pro média mluvčí světové jednadvacítky Karel Tejkal.

Kvitová, která svůj poslední titul a celkově 28. získala loni právě v katarské metropoli, se teď musí připravit na další pád žebříčkem. V pondělí bude nejlépe na 31. místě. Šampionka z roku 2019 Mertensová v osmifinále narazí na Anett Kontaveitovou. S Estonkou vyhrála poslední tři souboje.

Unfortunately my left wrist injury came back during the match today and I was in too much pain to continue.



Congratulations to @elise_mertens and I’m sorry to finish my time in Doha like this @QatarTennis pic.twitter.com/PFYC7cmKo4