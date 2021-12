Krejčíková a Vondroušová se odhlásily z prvního turnaje sezony v Adelaide

Barbora Krejčíková má za sebou životní sezonu. Na Roland Garros vyhrála dvouhru i čtyřhru s Kateřinou Siniakovou, s níž ovládla i olympiádu či Turnaj mistryň. Ve světovém žebříčku vyletěla na třetí místo a získala několik individuálních ocenění.



Během zimního soustředění v Dubaji, kde se připravovala na sezonu 2022, ale onemocněla. Její stav popsal v úterý 21. prosince při vyhlášení ankety Zlatý kanár v Přerově její trenér Aleš Kartus.



"Bára nám onemocněla, a docela hodně onemocněla. Musela dokonce přerušit přípravu. Má teplotu zvýšenou, má kašel a neustále spí. Je bez energie a má sníženou imunitu."



Nejspíše proto Krejčíková Adelaide vynechá. Důvod neúčasti Vondroušové je zatím neznámý. Turnaj tak ještě před svým začátkem přišel už o třetí Češku, kvůli zlomené pravé ruce přijde o úvod roku Karolína Plíšková.



Před Australian Open je aktuálně pátá hráčka světa Krejčíková přihlášena ještě na turnaj v Sydney. Finalistka olympijské dvouhry Vondroušová by měla hrát v Adelaide akci kategorie 250, která navazuje na první turnaj vyšší úrovně. Úvodní grandslam sezony začne v Melbourne 17. ledna.



V Adelaide by z českých tenistek měla hrát jen Petra Kvitová. Nasazenou jedničkou je nejlepší hráčka světa Ashleigh Bartyová, jež se představí poprvé od US Open. Místo Krejčíkové a Vondroušové se do hlavní soutěže posunuly Britka Heather Watsonová a domácí Ajla Tomljanovicová.