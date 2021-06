Krejčíková bude bojovat o titul i ve čtyřhře. Se Siniakovou v semifinále ztratily jen tři hry

Krejčíková se může stát první tenistkou po 21 letech, která na French Open získá tituly ve dvouhře i čtyřhře. Naposledy to dokázala domácí Mary Pierceová v roce 2000.

Postupem do finále obou soutěží Krejčíková navázala na krajanku Lucii Šafářovou. Ta v roce 2015 prohrála finále dvouhry se Serenou Williamsovou z USA a uspěla v páru s Bethanií Mattekovou-Sandsovou ve čtyřhře.

Krejčíková se Siniakovou měly semifinále od začátku pod kontrolou a aktivnějším i deblovějším pojetím soupeřky přehrály za hodinu a jedenáct minut. Mají nyní šanci získat třetí společný grandslamový titul a druhý v Paříži, kde triumfovaly před třemi lety. Tehdy ve stejném roce slavily i ve Wimbledonu. Letos už si Krejčíková a Siniaková zahrály finále i na Australian Open.

Czech-ing In @BKrejcikova and @K_Siniakova are headed to their fourth major final as a team, downing Linette/Pera 6-1, 6-2. #RolandGarros pic.twitter.com/q5IiEoPv1S