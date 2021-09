Krejčíková je na US Open bez problémů ve třetím kole, Vondroušová prohrála bitvu s Kasatkinovou

US OPEN - Barbora Krejčíková stále pokračuje ve svém debutu v hlavní soutěži US Open. Nasazená osmička si poradila s domácí Christinou McHaleovou, čtyři gamy ztratila i v úvodním kole. Ani v dalším zápase nenarazí na členku elitní stovky žebříčku WTA, o osmifinále se utká s lucky loserem Kamillou Rachimovovou. Markéta Vondroušová stejně jako loni skončila ve druhém kole. Osmifinalistka z roku 2018 v něm letos nestačila na Darju Kasatkinovou.

Barbora Krejčíková loni touto dobou ještě nebyla v elitní stovce žebříčku, ale teď má na kontě tři tituly, z toho jeden grandslamový, a je světovou devítkou. Ve Flushing Meadows startuje pošesté a poprvé v hlavní soutěži, při předchozích pěti startech ani jednou neprošla kvalifikačním sítem.

Nasazená osmička svůj debut v hlavním losu závěrečného grandslamu sezony zahájila jasným vítězstvím nad kvalifikantkou Astrou Sharmaovou a problémy neměla ani s domácí Christinou McHaleovou.

V utkání, jehož koncovka byla kvůli dešti přesunuta pod střechu dvorce Louise Armstronga, sice v obou sadách přišla o podání, nicméně průběh měla od začátku pod kontrolou a domácí naději ani jednou nepustila do vedení. Čtyři gamy povolila i své předchozí soupeřce.

Ani v dalším kole nenarazí na členku elitní stovky žebříčku WTA, o osmifinále se popere s Kamillou Rachimovovou. Ruska si po setech 6-4 6-1 vyšlápla na nasazenou krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou a je v open éře teprve čtvrtým lucky loserem ve třetím kole US Open. Se 134. hráčkou světa se Krejčíková střetne poprvé.

Markéta Vondroušová senzačně získala stříbro na olympijských hrách v Tokiu a na Australian Open a French Open hrála osmifinále. Jenže poslední dva grandslamy se 22leté Češce nepovedly. Ve Wimbledonu i na právě probíhajícím US Open skončila shodně ve druhém kole, v New Yorku dnes neudržela vedení proti nasazené Darje Kasatkinové a prohrála 6-3 4-6 4-6.

Rodačka ze Sokolova si v úvodních gamech utkání při pádu odřela pravé koleno, za které se v rozhodujícím dějství často chytala. Po dešťové přestávce ve zbytku prvního setu dominovala a po 45 minutách šla do vedení. "Byla to docela krátká pauza, bylo to docela v pohodě," řekla Češka k pauze kvůli dešti. Po návratu na kurt při jedné z výměn v mrholení podklouzla, spadla a odřela si pravé koleno. "Je to dobrý," ujistila.

Ve druhé sadě však nevyužila brejkbol na 5-3 a set ztratila. "Při brejkbolu jsem ale zkazila return a ona pak byla lepší," řekla Vondroušová. V rozhodujícím třetím dějství dokázala dvakrát smazat ztrátu podání. Od stavu 2-2 bojovala i s křečemi v břiše. "Bolelo to, když jsem dopadala po servisu, ale nebylo to nic hrozného. Neomezovalo mě to," uvedla. Na brejk na 2-3 už se jí reagovat nepovedlo a utkání za dvě a čtvrt hodiny prohrála. "Byl to dobrý zápas z obou stran," zhodnotila.

Kasatkinová, jež letos čtyřikrát hrála finále a získala dva tituly, se o vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows utká s Elinou Svitolinovou. S Ukrajinkou prohrála všech pět předchozích soubojů. Turnajová pětka Svitolinová porazila 6-2 7-5 kvalifikantku Rebeku Masárovou a připsala si už sedmé vítězství v řadě.

Zítra budou hrát druhé kolo Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová proti Kristýně Plíškové.