Krejčíková je třetím rokem po sobě v osmifinále. Novou parťačku Siniakové zdolala po obratu

Barbora Krejčíková loni triumfovala v Dubaji a San Diegu a hrála finále v Birminghamu a Zhengzhou. Na druhou stranu zaznamenala řadu zklamání a brzkých vyřazení. Nestabilní formou se prezentuje i na začátku letošní sezony, do které vstoupila porážkou s kvalifikantkou Annou Kalinskou v Adelaide.

Zlepšení zatím není vidět ani na Australian Open, kde už třetím rokem po sobě postoupila do druhého týdne. V úvodním kole měla nečekané potíže s divokou kartou Mai Hontamaovou, dokonce prohrávala o set a brejk a další manko likvidovala v rozhodující sadě. Následovala jasná výhra nad Tamarou Korpatschovou a poté další obrat na poslední chvíli proti Storm Hunterové.

Proti domácí kvalifikantce, která je aktuální deblovou světovou jedničkou a novou parťačkou Kateřiny Siniakové, zpočátku příliš chybovala. V úvodním dějství trefila jen 12 vítězných úderů a zaznamenala 21 minel a po 45 minutách hry bylo jasné, že bude muset sáhnout po další otočce.

Od druhé sady Krejčíková seřídila mířidla. Soupeřka ale byla natolik rozjetá, že česká favoritka musela nejprve napříč dvěma gamy v závěru setu odvracet čtyři brejkboly, než druhé dějství ukončila brejkem. V rozhodujícím setu si rychle vypracovala vedení 3:0 a náskok brejku už nepustila.

5 - Barbora Krejcikova is the fifth Czech player during the Open Era to make the fourth round in three consecutive editions of the Australian Open after Strycova, Sukova, Pliskova and Vaidisova. Rolling. #AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/YlYraOBDpX — OptaAce (@OptaAce) January 19, 2024