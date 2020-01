Krejčíková je v Melbourne znovu po roce ve finále mixu, letos s Chorvaterm Mektičem

Barbora Krejčíková loni v Melbourne získala svůj premiérový grandslamový titul ve smíšené čtyřhře, když nenašla přemožitele po boku Američana Rajeeva Rama. Od té doby mix nehrála, než se těsně před letošním Australian Open dohodla přes telefon s Nikolou Mektičem.



A také s o sedm let starším Chorvatem se 24leté Češce daří. Postupně vyřadili dvojice Peschkeová/Koolhof, Anisimovová/Kyrgios, Kičenoková/Bopanna a v dnešním semifinále zdolali 3-6 6-3 10-5 třetí nasazenou dvojici Gabriela Dabrowská a Henri Kontinen.



Pátí nasazení Krejčíková s Mektičem přišli v zápase, jež se na centrkurtu Roda Lavera hrálo kvůli velkému horku pod zataženou střechou, v prvním setu o podání ve druhé hře a brejk už zpět nezískali. Velkou šanci sice měli za stavu 3-5, kdy vedli při servisu Kontinena 40-0, ale ani jeden ze čtyř brejkbolů nevyužili a úvodní sadu ztratili.



Ve druhém setu se zlepšili a hráli agresivněji na síti. Po dvojchybě Dabrowské odskočili na 5-3 a Mektič sadu dopodával. V super tie-breaku šli rychle do vedení a při mečbolu poslal Kontinen return servisu Krejčíkové jen do sítě.



"Jsem super šťastná, že jsem zase ve finále. Byla to dlouhá cesta a mám radost, že jsem si zase zahrála na tomhle kurtu, kterým prošlo tolik legend. Je to splněný sen a děkuji Nikolovi, že se mnou hraje," řekla na kurtu Krejčíková, která na letošním Australian Open odehrála už čtrnáctý zápas; ve dvouhře se dostala z kvalifikace do druhého kola, ve čtyřhře žen vypadly s Kateřinou Siniakovou v semifinále.



Krejčíková se může stát první hráčkou po 31 letech, která v Melbourne obhájí titul v mixu. Navázala by na svoji bývalou trenérku, před třemi lety zesnulou Janu Novotnou, která zde uspěla v letech 1988 a 1989 s Američanem Jimem Pughem.



Krejčíková má na dosah celkově čtvrtý grandslamový vavřín. Vedle loňského mixu vyhrála předloni se Siniakovou čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu.



V sobotním finále se Krejčíková s Mektičem utkají s americko-britskou dvojicí Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray, kteří vyhráli poslední dva ročníky US Open. V dnešním semifinále zastavili domácí obhájce loňského finále Astru Sharmaovou a Johna-Patricka Smithe.

• AUSTRALIAN OPEN 2020 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 71.000.000 australských dolarů

páteční výsledky (31. 01. 2020) • Smíšená čtyřhra - semifinále • Krejčíková/Mektič (5-ČR/Chorv.) - Dabrowská/Kontinen (3-Kan./Fin.) 3-6 6-3 10-5 Matteková-Sandsová/J. Murray (USA/Brit.) - Sharmaová/Smith (Austr.) 6-3 7-6(4)