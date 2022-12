Krejčíková kvůli zánětu v zápěstí stále netrénuje. Plánuje zredukovat počet zápasů

Už je to skoro měsíc, co Krejčíková držela naposledy v ruce raketu. "Stav zápěstí se zlepšuje, ale pořád je tam zánět, který mi nedovolil dohrát sezonu. Léčba pokračuje. Do Vánoc to na tenisový trénink nevypadá," konstatovala.

Kdy se bude moci vrátit k plnohodnotné přípravě, Krejčíková neví. "Teď mi doktoři řekli, že to nemám pokoušet, abych nebyla zase dlouho mimo. Po zranění lokte se víc bojím, nechci vypadnout na několik měsíců. Bez zdraví to nejde," řekla.

I s tímto vědomím půjde 21. hráčka světového žebříčku do nové sezony. "Redukce zápasů bude nutná, musím si o tom pohovořit s trenérem. Turnajů asi nebude tolik a na každý z nich musím být dobře připravena," uvedla Krejčíková k zápasům v singlu. "Deblů jsem moc neodehrála, ale s Kačkou (Siniakovou) se nám dařilo, tak v tom chceme pokračovat," prohlásila.

O víkendu odletí do Spojených arabských emirátů za kondiční přípravou, Vánoce prožije v rodinném kruhu v Ivančicích a po Novém roce se vydá do Austrálie. První turnaj by měla odehrát v Adelaide.

"Do budoucna nevidím. Jen musím udělat vše proto, abych byla zdravá a od ledna připravená naskočit do turnajů," řekla šestadvacetiletá rodačka z Brna.

Uplynulý tenisový rok hodnotí i přes dlouhý jarní zdravotní výpadek, během kterého přišla o druhé místo v žebříčku, jako úspěšný. Na podzim vyhrála dva turnaje ve dvouhře a především kromě Roland Garros ovládla v deblu všechny tři zbývající grandslamy po boku Kateřiny Siniakové.

"Předchozí rok byl úplně snový, v tomto končícím bylo velmi těžké obhájit pozice, přesto jej hodnotím pozitivně," řekla Krejčíková, která loni vyhrála v Paříži jak dvouhru, tak čtyřhru.

Loňský úspěšný rok, v němž odehrála kolem 120 zápasů, se na ní podepsal zdravotně. Od konce února až do května kvůli zraněním lokte vynechala sérii turnajů a naskočila až na Roland Garros, kde jí obhajoba titulů nevyšla.

"V únoru si tělo řeklo, abych zastavila, byla jsem z toho smutná, a když jsem zase začala hrát, tak se mi nedařilo," připomněla vypadnutí v Paříži hned v prvním kole.

V singlu se jí nevedlo ani během léta, maximem bylo třetí kolo ve Wimbledonu. Chuť i náladu si spravila triumfy se Siniakovou v Londýně a New Yorku, kde navázaly na vítězství na Australian Open. "Tohle bylo v sezoně nejvíc. V singlu si pak cením výhry na domácím turnaji v Ostravě," poukázala Krejčíková na druhý letošní titul, který získala v říjnu po finálové bitvě se světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou.

Krejčíková měla našlápnuto ke skvělému závěru roku, na Turnaji mistryň ale se Siniakovou podlehly ve finále páru Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová. Pak odřekla svoji účast na BJK Cupu v Glasgow. "Ozvalo se zápěstí, byla jsem na vyšetření v Americe a výsledky mi došly v momentě, kdy jsem přistála v Londýně. Ihned jsem to konzultovala s profesorem Pavlem Kolářem a členy týmu. Bylo jasné, že nemůžu nastoupit," uvedla. České tenistky bez ní vypadly v semifinále se Švýcarskem.