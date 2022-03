Krejčíková kvůli zraněnému loktu v Indian Wells hrát nebude

"Jsem ohromně zklamaná a smutná, že musím odstoupit. Moc jsem se těšila, že si tady znovu zahraju, ale letos to nepůjde," uvedla Krejčíková na twitterovém účtu turnaje označovaného za pátý grandslam.

Šestadvacetiletá česká tenistka hrála naposledy v Dauhá, kde před dvěma týdny vypadla v osmifinále v souboji šampionek Roland Garros s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

"I am extremely disappointed and sad to withdraw from the BNP Paribas Open. I was looking forward to playing in Indian Wells very much but unfortunately I won't be able to do so this year."



Feel better soon, @BKrejcikova!#IndianWells