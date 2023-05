Krejčíková letos poprvé končí na hráčce mimo Top 20. V Madridu podlehla Martičové

Barbora Krejčíková letos na individuálních turnajích vyhrála všech 13 zápasů proti hráčkám nefigurujících v Top 20, než její sérii ukončila v dnešním osmifinále v Madridu 33. tenistka světa Petra Martičová.



27letá Češka v prvním vzájemném duelu od začátku doháněla manko a za stavu 3-6 a 3-5 čelila dvěma mečbolům. V tu chvíli se nadechla k obratu a při skóre 6-5 měla dokonce celkem čtyři setboly, ale ani jeden nevyužila. V následném tie-breaku prohrála sedm míčků v řadě a o pět let starší Chorvatce po bezmála dvou hodinách boje podlehla 3-6 6-7.



Světová dvanáctka Krejčíková předloni v Madridu vyhrála čtyřhru s Kateřinou Siniakovou, ale hlavní soutěž ve dvouhře hrála teprve podruhé a až letos si připsala první dvě výhry. Před Roland Garros se představí ještě příští týden v Římě.

