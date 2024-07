Krejčíková může ve Wimbledonu navázat na triumf Vondroušové, ve finále vyzve Paoliniovou

12.07.

Djokovič je poprvé ve finále, čeká ho odveta s Alcarazem

Novak Djokovič ukončil čekání na první letošní finále. Zkušený Srb to dokázal pouhý měsíc po operaci kolena na nejslavnějším turnaji ve Wimbledonu, kde ho v semifinále nezastavil ani italský mladík Lorenzo Musetti. Sedminásobný šampion zvítězil 6:4, 7:6, 6:4 a postupem do 37. grandslamového finále znovu vylepšil rekord. O 25. triumf na majorech, kterým by překonal historické maximum Australanky Margaret Courtové, se na trávě v All England Clubu utká v třaskavé odvetě za loňskou pětisetovou porážku se Španělem Carlosem Alcarazem (H2H 3:2).