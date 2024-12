Krejčíková, nebo Siniaková? Už ve středu proběhne vyhlášení ankety Zlatý kanár

O dva týdny dříve než obvykle se ve středu v Přerově uskuteční vyhlášení 32. ročníku Zlatého kanára. Favoritkou ankety časopisu Tenis a Českého tenisového svazu je wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková, počítat se ale musí i s deblovou světovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Během slavnostního večera obdrží ocenění bývalý dlouholetý kapitán daviscupové reprezentace Jaroslav Navrátil. Vyhlášení začne v 19:00.

Osmadvacetiletá Barbora Krejčíková může vyhrát anketu podruhé po roce 2021, kdy zvítězila ve dvouhře a čtyřhře na Roland Garros. Na trůnu by nahradila loňskou wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou. Vedle triumfu v All England Clubu se Krejčíková dostala do semifinále Turnaje mistryň, patří jí 10. místo v žebříčku WTA a je nejvýše postavenou Češkou ve dvouhře.

Soupeřkou jí může být bývalá deblová parťačka a předloňská vítězka ankety Kateřina Siniaková, která ovládla ve čtyřhře Roland Garros a Wimbledon a v mixu získala s Macháčem olympijské zlato v Paříži. Osmadvacetiletá tenistka zakončí rok jako deblová světová jednička počtvrté v kariéře.

Dařilo se také mužům. Přelomový rok prožil čtyřiadvacetiletý Tomáš Macháč, který vedle olympijského zlata ze smíšené čtyřhry poskočil ze 78. na současné 25. místo světového žebříčku. V květnu se probojoval v Ženevě poprvé do finále turnaje ATP, na podzim se dostal do semifinále silně obsazených turnajů ATP 500 v Tokiu a ATP Masters 1000 Šanghaji. Rok ukončí jako česká jednička.

Jiří Lehečka získal v lednu v Adelaide první titul na okruhu ATP, v rozletu ho ale zastavila únavová zlomenina bederního obratle, kvůli níž vynechal Roland Garros, Wimbledon a olympijské hry. Úspěšnou sezonu prožil i devatenáctiletý Jakub Menšík, který ze 167. místa poskočil na současnou 48. pozici.

Cena ČTS pro Navrátila

Během galavečera převezme ocenění Jaroslav Navrátil. Sedmašedesátiletý trenér skončil v září po 18 letech ve funkci daviscupového kapitána kvůli nepovedenému vystoupení ve skupinové fázi, v níž Češi prohráli se Španělskem, Austrálií i Francií.

Navrátil obdrží novou Cenu Českého tenisového svazu, která navazuje na předchozí Cenu prezidenta ČTS. Ta byla po letošním dotačním skandálu a stíhání bývalého šéfa svazu Iva Kaderky zrušena. Novým předsedou svazu byl na červnové mimořádné valné hromadě zvolen Jakub Kotrba.

Vyhlášeni budou také nejlepší hráči v obou kategoriích, nejlepší deblista/deblistka, nejlepší posun v žebříčcích ATP a WTA, tým roku, talent mezi dívkami i chlapci či tenista na vozíčku. Slavnostnímu ceremoniálu bude předcházet vypravení speciálního vlaku z Prahy s hráči a funkcionáři.