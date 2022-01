Krejčíková nedala šanci Azarenkové a je na Australian Open už ve čtvrtfinále

Barbora Krejčíková loni do Austrálie přijela coby až 66. hráčka světa a asi nikdo nečekal, že se za rok vrátí se třemi tituly a v roli grandslamové šampionky, členky elitní desítky světového hodnocení a účastnice posledního Turnaje mistryň.

Úřadující šampionka French Open kvůli nemoci přišla o úvodní týden sezony, ale od prvního zápasu si vede skvěle a nucená přestávka není na jejích výkonech vůbec znát. V Sydney se při svém debutu dostala až do svého šestého kariérního finále a jen pár míčků ji dělilo od dalšího triumfu.

Výborně si vede také na grandslamovém Australian Open, kde od začátku patří do širšího okruhu favoritek a už potřetí vylepšila své maximum. Navíc po cestě do čtvrtfinále čelila jediné komplikaci, a to manku setu a brejku v předchozím kole s Jelenou Ostapenkovou.

