Krejčíková: Olympiáda? Jsem tu z toho nadšená! Zahájení byl neskutečný zážitek

"Fakt jsem nadšená. Vždycky, když sem přijdu, mám husí kůži. Hrozně se mi to líbí," sypala ze sebe radostně Krejčíková po postupu přes Zarinu Dijasovou, nad kterou vedla v prvním setu 5-2, načež Kazaška odstoupila poté, co si předtím nechala obvázat lýtko levé nohy.

Světová jedenáctka Krejčíková si z radosti, že je na olympiádě, nenechala večer před duelem ujít slavnostní zahájení. "Říkala jsem si, že chci jít, i kdyby mě to mělo stát zápasy. Je to neskutečný zážitek," řekla o nástupu české výpravy. Zapálení ohně už ale viděla jen v televizi.

Při příchodu na kurt si řekla: "Ty jo, tady jsem vždycky chtěla být, chtěla to zažít." Sice se hrálo bez diváků, jen cikády hučely pod střechou, ale ani to Krejčíkové náladu nekazilo. "Je to olympiáda, jednou za čtyři roky. Tahle je dokonce ještě o rok odložená. Kdyby byla loni, tak se sem ani nedostanu. Ale výsledky za poslední dobu jsem se prostě kvalifikovala," uvedla.

Občas se během prvního setu podívala na fedcupového kapitána Petra Pálu, který supluje hráčkám na olympiádě osobní kouče. V Tokiu se jí prý lépe hraje odpoledne a doufá, že se i vrátí na centrkurt. "Hrozně se mi začaly centry líbit, tak snad se tam ještě dostanu."

Nad horkem člověk nesmí přemýšlet

Vítězka pražského turnaje WTA ze Stromovky, kde se hrálo těsně před olympiádou, si nestěžovala ani na velké horko, při kterém se člověk potí, i když stojí ve stínu. "Je tu fakt teplo. Potí se mi ruce, potí se mi všechno, ale tak to je. Člověk si musí zvyknout, nějak to přežít a nesmí nad tím moc přemýšlet," řekla a Tokio zařadila, co se týče horka, za Austrálii a americké Cincinnati.

Podle aktuální české dvojky se už zlepšuje nálada v české výpravě, která má šest členů pozitivně testovaných na koronavirus, z toho čtyři sportovce. "Snažím se spíš držet odstup, ale teď už doufám, že to snad bude dobrý. Je týden od toho letu, tak snad bude všechno v pořádku. Vlastně i na tom zahájení jsme se i víc bavili mezi sebou. Měli jsme atmosféru lepší a já doufám, že už to bude v pohodě, že nás čekají samé hezké věci," usmála se Krejčíková.