Bývalý kouč Federera Ljubičič: Jestli mi někdo připomíná Rogera? Určitě Alcaraz

Wimbledonské finále si nemohl nechat ujít. Bývalý kouč Rogera Federera, Chorvat Ivan Ljubičič (46), nepochybuje o tom, že rivalita mezi Carlosem Alcarazem (22) a Jannikem Sinnerem (23) nabývá historického významu. O svůj pohled na současné dění na okruhu se podělil v rozhovoru pro deník Tages Anzeiger.

Současná úroveň světového tenisu podle Ljubičiče dosahuje mimořádné kvality. I když na výkonech Sinnera a Alcaraze nachází rozdíly oproti dřívějším hvězdám, v jednom konkrétním ohledu mu současná světová jednička připomíná jeho slavného svěřence.



"Ten styl hry, kdy nikdy nevíte, co přijde příště. Stejně jako Federer vždy hledá cestu, jak soupeře zaskočit, pokaždé hraje agresivně. Je tu také mnoho rozdílů, ale jestli mi někdo připomíná Rogera, tak je to Alcaraz," říká Ljubičič.

"Roger byl ale přece jen efektivnější. Show byla vedlejším produktem jeho hry, vědomě o ni neusiloval. U Alcaraze mám někdy pocit, že chce bavit sebe i diváky," dodává.



Poprvé na Alcaraze Ljubičič narazil v době, kdy mladý Španěl soupeřil se Sinnerem na challengeru. "Tehdy bylo Carlosovi šestnáct. Riccardo Piatti byl můj trenér, trénoval Sinnera, takže jsem o něm věděl všechno. Tak jsem se také dozvěděl o Alcarazovi. Věděl jsem, že bude dobrý. Ale takhle dobrý? To člověk nemohl tušit."

Duel dvou současných tenisových superstar na Roland Garros označil za mimořádně kvalitní, ale současně varoval před přehnanými očekáváními. "Bylo to velmi, velmi, velmi dobré finále. Drama bylo perfektní díky zachráněným mečbolům, ale nejen díky nim. To nejlepší z Alcaraze a Sinnera jsme však ještě stále neviděli, pořád mají co zlepšovat," nepochybuje Ljubičič.



Bývalý třetí hráč světa zároveň nevyloučil, že by se k trénování opět vrátil. "Mám práci, která mě zaměstnává, ale když na dveře zaklepe hráč jako Sinner, musíte o tom alespoň přemýšlet, stejně jako v případě Rogera Federera. Sinner, Alcaraz… Jsou hráči, ze kterých musíte mít veliký respekt," uzavřel Chorvat.