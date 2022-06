Krejčíková pod tlakem: Nepovedené French Open jako nový začátek?

Barbora Krejčíková se v roce 2021 dotkla sportovního nebe. Během jediného roku se stala z průměrné singlistky absolutní hvězdou, když se jí povedlo vyšplhat až na druhé místo světového žebříčku. A to zdaleka nebylo vše. Srdce příznivců po celém světě si získala i svým vystupováním a vztahem ke své zesnulé trenérce a legendě českého tenisu Janě Novotné. To vše má rodačka z Brna v letošním roce obhajovat. Těžší výzvu si lze asi jen těžko představit.

Prakticky přesně před rokem Krejčíková šokovala celý tenisový svět. Jako čerstvá vítězka turnaje ve Štrasburku vstupovala do French Open coby tenistka sice se solidní formou, ale rozhodně ne jako jedna z jeho favoritek. Z pozice 33. hráčky světa si však došla pro senzační titul, když ve finále vyřídila Rusku Pavljučenkovovou. O den později pak absolutní nadvládu nad tenisovou Francií stvrdila v deblu spolu s Kateřinou Siniakovou.

"Prošla jsem si těžkým obdobím, kdy Jana odešla na věčnost, ale předtím mi řekla, abych si užívala tenis a zkusila vyhrát grandslam. Vím, že na mě odněkud shora dohlíží. Byla mi inspirací, chybí mi, ale věřím, že je teď šťastná," říkala šampionka se slzami v očích po svém triumfu, čímž si definitivně získala i francouzské publikum.

Byla to náhoda, nebo shoda okolností? Následné vítězství na turnaji v Praze, čtvrtfinále na US Open, triumfy ve čtyřhře na olympijských hrách či Turnaji mistryň jasně potvrdily, že tenisový svět má novou hvězdu. Za sezonu 2021 získala Barbora Krejčíková včetně čtyřhry devět titulů, z toho tři grandslamové či olympijské deblové zlato.

Podle představ jí nevyšel prakticky jen Billie Jean Cup, kde plnila v Praze roli týmové jedničky. Bylo jasné, že Krejčíková má za sebou rok, kterým se zapsala do historie nejen českého tenisu. O to větší očekávání se na skromnou Moravanku valila před sezonou letošní.



Vyčerpání a únava

S až mrazivě přesnou predikcí přišel již v srpnu loňského roku legendární Mats Wilander. "Je to vynikající hráčka. Velmi talentovaná, disponuje neuvěřitelně vysokou herní inteligencí. Ale tady jde o zdraví. Bára musí zvážit, co její tělo vydrží a zda opravdu chce hrát dvouhry i čtyřhry. To si musí promyslet," varoval v rozhovoru pro server WTA českou hvězdu sedminásobný grandslamový šampion.

První důkaz o pravdivosti slov švédské legendy přišel již na konci minulé sezony, kdy Krejčíková bojovala s vyčerpáním a únavou nejen během olympijských her v Tokiu, ale i na US Open. Nebylo se čemu divit. Svěřenkyně trenéra Aleše Kartuse stihla za rok 2021 odehrát neuvěřitelných 121 zápasů, bezpečně nejvíc ze všech elitních hráček na okruhu.

"Bylo úžasné, co se mi loni povedlo. Jsem nadšená, jak jsem hrála a jak jsem byla úspěšná. Těším se hlavně na to, až budu hrát. Doufám, že budu po celý rok zdravá," přála si před začátkem letošní sezony Češka.

Zprvu se zdálo, že se její přání plní. Na svém prvním letošním turnaji v Sydney došla do finále, spolu se Siniakovou následně ovládly Australian Open, čímž získaly čtvrtý společný grandslamový titul. Ve dvouhře došla už zdravotně indisponovaná Krejčíková do čtvrtfinále. A tím pozitiva končila. Následovalo druhé kolo v Dubaji a osmifinále v Kataru a především více než tříměsíční pauza zaviněná zraněným loktem.

Návrat na kurty tak vyšel až na French Open, kde měla obhajovat tituly v singlu i deblu. "Hlavně chci být zdravá a nechci vypadnout v prvním kole. Abych něco uhrála a nebylo to úplné fiasko," přála si šestadvacetiletá slečna. Výsledek? Prohra v prvním kole s domácí Parryovou, do debla pak kvůli pozitivnímu testu na covid ani nastoupit nemohla.

A pachuť z prohraného zápasu umocnila i další událost. Domácí fanoušci na - v té době úřadující šampionku - kvůli odchodu do šaten před rozhodujícím setem bučeli, samotná tenistka se pak na tiskové konferenci před novináři rozplakala. "Vůbec nevím, co se stalo. Nevím, proč bučeli. Myslím, že za cokoliv, co udělám, na mě lidé dřív nebo později začnou bučet. To je prostě život," těžko hledala slova loňská šampionka.

I přes jinak zcela nepovedený návrat na kurty si Barbora Krejčíková odvážela z Francie jedno velké pozitivum. "Loket byl v pořádku, z čehož mám velkou radost. Během zápasu mě vůbec nebolel, což je velmi pozitivní," dodává česká bojovnice.

Zda si Krejčíková vezme k srdci slova Matse Wilandera a věnuje svou energii především do dvouhry, nebo bude nadále zápasit na světových kurtech i po boku Kateřiny Siniakové, však zůstává otázkou...